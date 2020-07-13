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    В Одеській ОДА прокоментували ймовірність закриття курортів через спалах коронавірусу

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    На море на Одещину приїхали десятки тисяч туристів - В Одеській ОДА прокоментували ймовірність закриття курортів через спалах коронавірусу
    На море на Одещину приїхали десятки тисяч туристів

    «У регіоні сім опорних лікарень, які заповнені на 17,9%», – заспокоює керівниця медичного департаменту ОДА

    Т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва розповіла, наскільки реальна небезпека закриття курортів на Одещині через спалах коронавірусу.

    Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на початку липня допустив, що через спалах Covid-19 можливе посилення карантинних обмежень, аж до закриття туристичної інфраструктури в Одесі. 

    Одарій-Захар’єва зазначила, що ситуація з коронавірусом в Одеській області стабільна. Тому вводити більш жорсткий карантин потреби не має.

    «На сьогодні в Одесі є сім опорних лікарень, які заповнені на 17,9%. Ситуація у нас стабільна. Всі опорні лікарні – 171 пацієнт (станом на 11 липня) з Covid-19. Тому вводити більш жорсткий карантин потреби не має. Але, дійсно, люди мають звернути увагу на свою гігієну, дотримуватися маскового режиму. Слід руки мити частіше, антисептиками користуватися, у магазинах бути в масках», – заспокоює керівниця медичного департаменту ОДА.

    Наталія Одарій-Захар’єва зазначила, що до Одеської області Covid-19 вже з інших місць привозять.

    «Коли послабився карантин, мешканці населених пунктів нашої області вже почали їздити до інших міст, звертатися до інших лікарень. Мова про тих громадян, які з патологіями. Тобто (Covid-19) вже з інших місць до нас привозять. Трапляються різні випадки. До прикладу, у квітні-травні у нас були люди на обсервації. У цей час не було зафіксованого жодного випадку захворювання на коронавірус», - пояснила вона.

    міністр Одещина Максим Степанов карантин небезпека коронавірус
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