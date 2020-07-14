Епідеміолог Андрій Александрін: Тим, хто не вірить в існування Covid -19, раджу поїхати до інфекційної лікарні інтерв'ю

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«МОЗ не залучає епідеміологів. Все, що у нас в країні відбувається, це повна безвідповідальність»

В останні дні в Україні фіксується біля шести сотень нових випадків коронавірусу щодня. Це непоганий тренд, адже ще тиждень показники за добу сягали тисячі хворих. Втім, радіти зарано, адже в Україні вже спостерігалося зниження захворюваності, після чого ситуація знову погіршувалась.

Всього від початку епідемії в Україні офіційно підтверджено біля 55 тис. випадків Covid-19. З них понад 6 тис. у медпрацівників. Про те, чому на п’ятому місяці епідемії наші медики так і не навчилися безпечно працювати з інфекцією, а громадяни взагалі перестали боятися Covid-19 в інтерв’ю «Главкому» розказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін. Ще однією темою розмови стала «коронавірусна відпустка»: як безпечно для здоров’я провести це літо. І чи варто за нинішніх обставин вириватися за кордон.

З появою коронавірусу лікарі жалілися на те, що в них нема засобів захисту. Минуло вже більше двох місяців, а медики продовжують часто хворіти. Чому?

Тому що ті засоби індивідуального захисту, які купує МОЗ, не мають жодного стосунку до якісного персонального захисту медперсоналу.

Що з цими засобами не так?

Почнемо з того, що медперсонал зобов’язали носити костюми біозахисту, про які треба думати взагалі в останню чергу. Костюми почали купувати, тому що якісь ідіоти в МОЗі віднесли Covid-19 до особливо небезпечної інфекції, а наше законодавство зобов’язує під час спалаху особливо небезпечної інфекції використовувати костюми біозахисту. Але ж SARS-CоV-2 не передається через шкіру, він передається повітряно-крапельним шляхом. Відповідно, у першу чергу медперсоналу потрібні захисні окуляри або щитки для очей та якісні респіратори класу FFP2 або FFP3. МОЗ справді закуповує такі респіратори, але ніхто не каже про їхню якість. Ба більше, ми мали б не тільки купити респіратори, а ще й протестувати і підігнати їх під кожного медпрацівника, у міжнародній практиці це називається фіт-тест.

Зауважу: респіратори класу FFP2 або FFP3 потрібні лише тому медперсоналу, який працює в тісному контакті з Covid-19, решті ж вистачить якісної хірургічної маски.

Я побував більше ніж у 40 медзакладах в цьому році – тих, які надають допомогу хворим на Covid-19, і можу з впевненістю сказати, що держава витрачає шалений фінансовий ресурс на взагалі неефективні речі. Для мене показовою була ситуація в одному місті, я б не хотів його називати. Я там побачив, що медики стоять на вулиці біля інфекційного боксу і заповнюють документацію. Я питаю, мовляв, а чого на вулиці? Вони відповідають, що на вулиці +35, а всередині боксу +45. Як ви гадаєте, від чого пацієнти швидше помруть: від інфекції чи від теплових ударів? І як працювати в таких умовах медпрацівникам, на яких понатягували ці комбінезони целофанові та бахіли.

Хотів би пояснити, чому медпрацівники зараз хворіти стали менше – річ у тім, що тисячі медпрацівників в нашій країні вже перехворіли. Я вам хочу сказати, що єдине, за рахунок чого тримається наша система охорони здоров’я, це виключно на медперсонал на місцях. Ви не уявляєте, як вони втомлюються. Я був у Харківській інфекційній обласній лікарні 3-4 тижні тому. Так от, за останні два місяці із 111 медсестер 57 звільнилися. А та лікарня вже переповнена більше ніж на 100% тяжкими пацієнтами з Covid-19.

Чи є провина лікарів у ситуації що склалася? Є чимало скарг у нехтуванні медиками правилами безпеки.

Нехтують не лише лікарі, а все населення, бо від початку спалаху в нашій країні була побудована збочена інформаційно-комунікаційна стратегія. З екрану телевізора ми бачили, що президент ходить в гумових рукавицях і респіраторі на вулиці. Але як тільки він підходить до дітей, то знімає маску, бере дитину на руки і з нею фотографується. Звісно, вже просто ніхто не вірить порадам МОЗ. На жаль.

Постанова Кабміну від 6 квітня 2020 року наказала всім надягнути маски та респіратори. Цією ж постановою заборонили гуляти в парках та лісах. Навіщо? Найголовніше при коронавірусній інфекції – це не утримання від виходу на природу, а дотримання фізичної дистанції у два метри. Так само з рукавицями. Для чого вони, якщо потрібно просто мити руки?

Я знаю більшість епідеміологів, які залишилися в Україні. Мене бісить коли МОЗ заявляє, що начебто відпрацювали всю стратегію боротьби з коронавірусом з епідеміологами. Це чистої води маніпуляція. Вони не залучають епідеміологів. Мене лякає що у нас в країні відбувається, це повна безвідповідальність.

У МОЗ заявили, що Україна не піде по «коронавірусному сценарію» Польщі («помірний» сценарій, без великої кількості жертв, як в Італії, – «Главком»), а піде по-своєму. Який цей сценарій?

У нас сценарію насправді немає, зараз йдеться про природний відбір: хто виживе, а хто – ні.

З 12 березня, коли було оголошено карантин, необхідних заходів не вживається. Країна не готується до осені. Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозувала, що друга потужна хвиля коронавірусної інфекції накриє саме восени. За цей час ми повинні були відпрацювати інфекційну безпеку в дитсадках, школах, лікувальних закладах, розповісти про те, що потрібно робити, а що – ні. Це мала б бути єдина національна інформаційна стратегія направлена на чотири основних аспекти: фізична дистанція, відсутність толерування до хворих, які «на годинку забігли на роботу», провітрювання приміщень, аби знижувати концентрацію вірусу у повітрі та миття рук.

До слова, із миттям рук і користуванням санітайзерами у громадян теж почався якийсь психоз. Існує чотири показники для миття рук з милом, які дає ВООЗ: після того, як ми приходимо з вулиці в приміщення; після вбиральні; перед прийомом їжі; по мірі забруднення рук.

Щодо носіння масок, то тут правило єдине: якщо людина хворіє, не важливо чи на Covid-19, чи на інше інфекційне захворювання, то заходячи в приміщення, вона має обов’язково має надягати маску.

Цим літом для України відкриті Туреччина, Албанія і ще кілька країн за певних умов. Варто їхати чи краще пересидіти це літо вдома?

Добре було б поки цей період перетерпіти вдома і не їздити за кордон, бо все таки небезпека є. Я розумію, що багато людей вже не вірять в існування Covid-19. Раджу таким людям поїхати до інфекційної лікарні і подивитися на важких хворих та запитати у лікарів, як часто такі пацієнти помирають.

Точно не варто їхати молоді, яка буде в нічних клубах тусити або в інших закритих приміщеннях. Тому що молодь потім повернеться додому, можливо, із безсимптомним перебігом Covid -19, приїде в гості до своїх батьків, бабусі чи дідуся і інфікує їх. Тому завжди треба оцінювати ризики і розуміти: їхати чи ні. Перед тим, як кудись летіти, варто дізнатися: яка у іншій країні ситуація, чи немає там спалахів. Треба також звертати увагу, чи є якісна припливно-витяжна система вентиляції у готелях.

До вас зверталися тележурналісти із проханням прокоментувати, що влітку завдяки високій температурі Covid-19 не поширюється. Чому вас обурило це питання?

Так, мені телефонували, «UA: Перший». Вони сказали, що шукають епідеміолога, який прокоментує, що влітку Covid-19 легше перехворіти, ніж взимку. Я сказав що це маячня, і я такого ніколи коментувати не буду.

Наталія Сокирчук, «Главком»