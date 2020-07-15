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    У МОЗ склали список областей, які не готові до послаблення карантину

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    У МОЗ склали список областей, які не готові до послаблення карантину

    Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська та Чернігівська області

    Станом на 15 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська та Чернігівська області.

    Дані з окупованого Криму відсутні.

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    Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.

    Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      55607
    • Одужали
      28131
    • Хворіють
      26049
    • Померли
      1427
    До слова, сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.
    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.
      Читайте також: Готуватися до найгіршого треба вже зараз. Вчені з усього світу спрогнозували пік Covid-19

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я хвороби карантин коронавірус
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