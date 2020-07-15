У МОЗ склали список областей, які не готові до послаблення карантину
Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська та Чернігівська області
Станом на 15 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська та Чернігівська області.
Дані з окупованого Криму відсутні.
Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
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