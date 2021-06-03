Головою Палати місцевих влад при президентові обрали Садового, Філатова його замом

Конгрес є консультативно-дорадчим органом і створений на заміну Раді розвитку громад та територій

Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Про це йшлося на засідання Палати місцевих влад у Хмельницькому, в якому брав участь і президент Володимир Зеленський

Садовий подякував за довіру і запропонував запровадити певну ротаційність голів Палати, а собі попросив випробувальний термін на цій посаді. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, який вів засідання, здивувався цій ініціативі і навіть жартома сказав, що Садовий його лякає такими пропозиціями.

Заступниками Садового обрали мера Дніпра Бориса Філатова та голову Житомира Сергія Сухомлина.

Палату місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України створено у лютому 2021 року за прикладом аналогічної структури в Європі – Палати місцевих влад Конгресу місцевої та регіональної влади Європи.

Конгрес є консультативно-дорадчим органом і створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Його очолює сам Зеленський.

Конгрес складається з Палати місцевих влад і Палати регіонів, які будуть делегувати по 3 особи у президію цього органу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому розпочалося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, створеного президентом Володимиром Зеленським. Захід організували в незавершеному палаці спорту. Наступного тижня в межах конгресу відбудеться засідання палати регіонів. Рішенням конгресу буде створена президія місцевого самоврядування, яка буде збиратися щомісяця.