Королева Єлизавета ІІ зустрінеться з президентом Байденом у Віндзорському замку
Президент США Джо Байден в середині червня вирушить у свою першу закордонну поїздку й відвідає Європу
Президент США Джозеф Байден зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку. Про це повідомляє пресслужба королівської родини Великої Британії.
«Королева зустрінеться з Президентом Сполучених Штатів Америки та першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року», – йдеться у заяві.
Президент США Джо Байден в середині червня вирушить у свою першу закордонну поїздку й відвідає Європу, під час якої 11-13 червня перебуватиме у Великій Британії, а 14 червня – полетить до Бельгії.
За словами пресслужби Білого дому, цією поїздкою президент хоче «оживити трансатлантичні відносини» з союзниками в Європі для вирішення викликів у світі та «кращого захисту інтересів Америки».
Також Байден планує взяти участь у саміті G7 у Корнуолі, який відбуватиметься з 11 по 13 червня, на якому обговорять проблему пандемії, економічне відновлення та зміни клімату. Він також проведе зустрічі з лідерами країн G7, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
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