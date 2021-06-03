Королева Єлизавета ІІ зустрінеться з президентом Байденом у Віндзорському замку

Президент США Джо Байден в середині червня вирушить у свою першу закордонну поїздку й відвідає Європу

Президент США Джозеф Байден зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку. Про це повідомляє пресслужба королівської родини Великої Британії.

«Королева зустрінеться з Президентом Сполучених Штатів Америки та першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року», – йдеться у заяві.

Президент США Джо Байден в середині червня вирушить у свою першу закордонну поїздку й відвідає Європу, під час якої 11-13 червня перебуватиме у Великій Британії, а 14 червня – полетить до Бельгії.

За словами пресслужби Білого дому, цією поїздкою президент хоче «оживити трансатлантичні відносини» з союзниками в Європі для вирішення викликів у світі та «кращого захисту інтересів Америки».

Також Байден планує взяти участь у саміті G7 у Корнуолі, який відбуватиметься з 11 по 13 червня, на якому обговорять проблему пандемії, економічне відновлення та зміни клімату. Він також проведе зустрічі з лідерами країн G7, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.