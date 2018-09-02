Кравчук розказав, як в 90-му році українці вже просили Томос у Вселенського патріарха



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Леонід Кравчук

Політик вважає, що раніше Росія більше впливала на Вселенського патріарха

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук розповів в інтерв’ю «Главкому», що у 1990 році в Україні відбувся український православний Собор, на якому його члени ухвалили рішення «про прохання надання Томосу автокефалії».

«Вселенський, а ми з Ющенком були у Вселенського двічі, давно повторював одну і ту ж фразу: немає звернення всіх церков православних в Україні до цього. А чи було таке звернення? Було у 1990 році. В 1990-му в Україні відбувся український православний Собор, на якому його члени ухвалили таке рішення і підписали його «про прохання надання Томосу автокефалії». Це звернення підписали ті, хто сьогодні проти (церква Московського патріархату). Чи діє сьогодні те звернення? Не знаю. Але його можна використати, принаймні спробувати», - зазначив Кравчук.

Він вважає, що раніше Росія більше впливала на Вселенського патріарха.

«Я думаю, що тоді вплив на нього Росії був більшим, ніж зараз. Тепер, коли Росія не відвідала собор Вселенського на Кіпрі (у 2016 році), для інших церков відкрилися якщо не двері, то кватирка. Вселенський патріарх зрозумів: йому потрібна підтримка, а Українська православна церква друга за розміром у світі. І тоді, коли Ющенко був президентом, він запросив Вселенського патріарха до України, і той приїхав. Тоді Вселенський казав, що спочатку треба вирішити питання прийняття України в лоно церкви-матері – Константинополя. І сьогодні Вселенський патріарх каже про це, до речі. На його думку, анексія, якщо використовувати політичну термінологію, української церкви до складу російської була насильною», - зауважив екс-президент.

На його думку, на сьогодні є всі передумови для того, щоб питання Томосу вирішувалось.

«Я не можу сказати і не буду говорити про те, чи дадуть (Томос. – ред.). Бо влада вже поспішала оголосити, що Томос дадуть до Хрещення Русі. І після цього почалися навіть якісь кадрові перестановки (мова про звільнення заступника глави Адміністрації президента Ростислава Павленка, який в Адміністрації займався якраз питанням переговорів щодо Томосу – «Главком»). Це така більшовицька формула: начальник не робить помилок, його підводять підлеглі. І тих, хто підводить, треба звільняти обов’язково. Тому «Чи дадуть Томос?» – це складне питання, але передумови для того, щоб таке питання вирішувалось, є», - підкреслив Кравчук.

Екс-президент додав, що після візиту до Вселенського патріарха Московського патріарха Кирила «багато що проясниться, в тому числі і для України».