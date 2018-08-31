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    Думки вголос

    Зустріч Варфоломія та Кирила. Перші деталі

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Зустріч Варфоломія та Кирила. Перші деталі

    Перші звістки з переговорів на Фанарі: патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав

    Спочатку була зустріч в присутності всіх членів Синоду. Потім були перемовини тет-а-тет, лише з перекладом.

    Представники МП були нервові та напружені. Зустріч завершилася перед 13:00. Очікувалося, що гості лишаться на обід, але вони відразу поїхали.

    На питання журналіста Saken Aymurzaev «Ваше Святейшество, ну как?» - відповів знервовано «Хорошо, хорошо», але явно без задоволення, яке виявляє переговорник після успішних перемовин.

    Потім до журналістів вийшов митрополит Еммануїл, який був представником Патріарха на святі в Києві у липні. Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми ПОВІДОМИЛИ Патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке ІМПЛЕМЕНТУЄТЬСЯ. Пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним.

    В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму.

    Однак не слід забувати, що «диявол ховається в деталях».

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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