Зустріч Варфоломія та Кирила. Перші деталі

Перші звістки з переговорів на Фанарі: патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав

Спочатку була зустріч в присутності всіх членів Синоду. Потім були перемовини тет-а-тет, лише з перекладом.

Представники МП були нервові та напружені. Зустріч завершилася перед 13:00. Очікувалося, що гості лишаться на обід, але вони відразу поїхали.

На питання журналіста Saken Aymurzaev «Ваше Святейшество, ну как?» - відповів знервовано «Хорошо, хорошо», але явно без задоволення, яке виявляє переговорник після успішних перемовин.

Потім до журналістів вийшов митрополит Еммануїл, який був представником Патріарха на святі в Києві у липні. Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми ПОВІДОМИЛИ Патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке ІМПЛЕМЕНТУЄТЬСЯ. Пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним.

В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму.

Однак не слід забувати, що «диявол ховається в деталях».

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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