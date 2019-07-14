Під Полтавою в ДТП загинула людина, є постраждалі



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За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу

В реанімації від отриманих травм померла пасажирка «ВАЗу», а її малолітня донька знаходиться у тяжкому стані

У Полтавському районі на автодорозі сполученням Полтава-Диканька а результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина, ще 4 - постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Як повідомляється, 13 липня близько 18:00 між селами Бричківка та Сорочин Яр сталося зіткнення автомобілів Toyota Corolla та «ВАЗ-21099». В результаті зіткнення постраждали водій та пасажирка Toyota, а також 3 людини, які перебували у «ВАЗі». Всіх постраждалих було госпіталізовано.

Зазначається, що в реанімації від отриманих травм померла пасажирка «ВАЗу», а її малолітня донька знаходиться у тяжкому стані. Також у тяжкому стані водій «ВАЗу».

За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також водія, який на момент зіткнення керував Toyota.

«За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого)», - додали в поліції.