Зарплата прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури становить приблизно 100–120 тисяч гривень на місяць. Водночас у деклараціях можна побачити значно більші суми. Різниця пояснюється річною премією та матеріальною допомогою на оздоровлення. Як інформує «Главком», про це в проєкті Luki розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг.

За словами Ростислава Батога, розмір заробітної плати залежить від стажу роботи та надбавок. Він вважає таку оплату конкурентною для державного службовця. Водночас вона суттєво перевищує зарплати прокурорів у загальній системі прокуратури.

«В антикорупційній прокуратурі є дві премії. Одна річна, а друга – це не премія, а допомога у зв'язку з потребами на оздоровлення, ну типу відпускні. І ось ці дві суми додаються, і це ніби як ще дві зарплати, які збільшують середньомісячну», – розповів прокурор.

Саме ці виплати пояснюють різницю між фактичною щомісячною зарплатою та сумою, яка може випливати з річних доходів у декларації. За словами Батога, на картку він отримує близько 120 тисяч гривень на місяць.

Водночас річна премія не є гарантованою. Її розмір залежить від результатів роботи прокурора та його оцінювання. Якщо працівник мав дисциплінарні порушення, допускав помилки у справах або демонстрував низьку результативність, він може взагалі не отримати цієї виплати.

Раніше «Главком» повідомляв, що петиція з вимогою забезпечити належне фінансування освіти та виконання законодавчих гарантій щодо оплати праці педагогів у 2027 році набрала 25 тис. підписів за 11 днів. Її авторка Ірина Бродик закликала, зокрема, передбачити на освіту щонайменше 7% ВВП та забезпечити фінансування зарплат працівників державних і комунальних закладів освіти.