Переоформлення субсидій. Яку мету досягає Зеленський і його уряд

Павло Розенко: «Тотальна перереєстрація субсидіантів у такий важкий для українців час - це абсолютно злочинне рішення»

«Главком» продовжує аналізувати ризики, які приховує нова процедура переоформлення субсидій. У попередньому матеріалі ми давали точку зору колишнього міністра соціальної політики Андрія Реви.

Сьогодні ми спілкуємось на цю ж тему з Павлом Розенком, колишнім віце-прем'єр-міністром (працював на посаді з квітня 2016 по серпень 2019 року), міністром соціальної політики (з грудня 2014 по квітень 2016 року).

Першу частину про нові правила призначення субсидій читайте тут

Павло Розенко: Ми роздавали субсидії, а вони забирают

Отже, нова процедура переоформлення субсидій передбачає прискорене оформлення до 10 днів замість місяця. Яка Ваша оцінка нововведень, зокрема, чи доцільно було ліквідовувати спеціальні комісії, які приймали рішення про субсидії в особливих випадках?

Починаючи з 2015 року, коли я став міністром соціальної політики, всі субсидії на новий період призначалися в автоматичному режимі, тобто без здачі додаткових декларацій, заяв, без стояння в чергах, тобто без особистої присутності заявника. А сьогодні влада вирішила, що їм треба прогнати десь близько 5 млн осіб через нову процедуру оформлення субсидій, тобто все оформити заново.

Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Адже ціна на газ тепер в 2,5 раза більша, ніж була в цей час минулого року, тому ще більше людей змушені будуть звернутися за субсидією. Цинізм нинішньої ситуації полягає в тому, що з одного боку влада нам розказує, що треба берегти себе від коронавірусу, уникати скупчення людей, а з іншого боку заганяє мільйони людей в черги в управліннях соціального захисту на переоформлення субсидій.

Влада декларує діджиталізацію (переведення інформації у цифрову форму – «Главком»), при якій не треба присутність людини. У нас є всі необхідні реєстри і дані про людей у Пенсійному фонді, Державній фіскальній службі та інших державних органах. Для чого гнати людей в управління соцзахисту, якщо можна все зробити в автоматичному режимі?

До прикладу, коли я днями був в етері, зателефонувала жінка з Кіровоградщини, вона повідомила, що з 5 години ранку тепер займають чергу. Натовпи людей стоять, а в управліннях соціального захисту немає нових бланків заяв, декларацій (розмова записана 13 травня – «Главком»). Самі співробітники цих управлінь нічого не можуть пояснити, бо вони теж недавно побачили цю постанову Кабміну (постанова КМ №420 від 14-04-2021 р. – «Главком»), яка з`явилася не заздалегідь, а лише 30 квітня, тобто за 2 дні до старту цієї постанови.

Бардак, некомпетентність і непрофесійність просто колосальна! Це все б`є сьогодні по людях, особливо по людях старшого віку, тому що 90% отримувачів субсидій – це люди похилого віку, часто з інвалідністю, тобто люди, яким і без цих нововведень важко переживати всі трудності, пов`язані з коронокризою. І над цими людьми нинішня влада просто знущається. Це абсолютно злочинне рішення влади - зараз зробити тотальну перереєстрацію субсидіантів у такий важкий для українців час.

Обурює й те, що на сайті Мінсоцполітики нові форми заяви на призначення субсидій і декларації про доходи з`явилися лише в середині травня. А тому виникла плутанина з бланками старого зразка, які востаннє оновлювалися у 2019 році. Тому літні люди не розуміють, які бланки потрібно заповняти. Схоже, через масову плутанину не всім заявникам вчасно призначать субсидію?

В Києві ще можуть щось там роздрукувати і роздати людям, а от що робиться в областях, містечках і селах – там же страх Господній! Вчора мені написав один чоловік, що в одному з міст, де є автоматизована черга на прийом заяв на субсидії, він прийшов в управління соцполітики на прийом 11 травня здавати документи, а його поставили в чергу на 11 вересня! Він у шоці, каже, як же я 5 місяців буду без субсидій? Йому обіцяють заднім числом нарахувати, а що йому зараз робити, як зараз платити за житлово-комунальні послуги, за газ? Адже через 5 міс у нього вже буде борг і тоді з нього знімуть субсидію. Люди просто в шоці.

Коли ми в 2015 році робили реформу системи субсидій, була ідеологія зробити її простою і доступною для громадянина. Ми максимально спростили цю систему, ми взагалі відмовилися від декларацій про доходи і сказали людям: напишіть тільки заяву, а ми самі знайдемо всі дані про ваші зарплати і пенсії. Ми це зробили. А зараз просто йде дискредитація чинної системи субсидій і все робиться для того, щоб програму субсидій просто закрити і таким цинічним способом влада знущається над людьми.

Ліквідація спеціальних комісій, які приймали рішення про надання субсидій в окремих випадках, також, схоже спрямована на те, щоб якомога більшій кількості заявників відмовити в державній допомозі?

У нас 40% людей отримують субсидії саме через рішення спеціальних комісій, адже є особливі випадки, спірні ситуації, які потребують колегіальних рішень, до яких залучені працівники різних управлінь. Всі такі ситуації неможливо виписати в постанові уряду, тому ми дали можливість місцевим адміністраціям розглядати кожну таку ситуацію з громадянином і приймати рішення в кожному конкретному випадку. А тепер влада ці комісії скасували, тому люди просто втратять субсидії.

З огляду на те, що бюджетні асигнування незмінні, а витрати домогосподарств зростають через подорожчання газу та житлово-комунальних послуг, схоже, що переоформлення субсидій за новими правилами спрямовано на зменшення кількості субсидіантів?

В мене складається враження, що сьогодні мета Зеленського та його уряду в переоформленні субсидії лише одна: скоротити кількість субсидіантів, зекономити гроші на субсидіях, не допомогти людям, а забрати. А потім кошти перерозподілити на якісь там корупційні проекти.

За попередньої влади також ціни росли, але ми людям дали субсидії – протягом 2016-2018 років в Україні було 7 млн домогосподарств, які отримували субсидії. А за останні 2 роки їх стало 2,9 млн. Ми допомагали всім, хто не може заплатити за житлово-комунальні послуги, у нас 50% домогосподарств отримували допомогу від держави, а сьогодні при зростанні тарифів субсидії забирають у людей і залишають їх сам на сам з вирішенням своєї проблеми.

Павло Розенко: Зеленський буде розказувати, що в усьому винуватий попередник

Тепер позбавлятимуть субсидій у разі покупки на суму 50 тисяч грн, чи за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис грн. Позбавити субсидії можуть також за поїздку за кордон. Як Ви оцінюєте такі обмеження?

Ми роздавали субсидії, а вони забирають. Дуже прикро, що фактично ЗМІ не приділяють цьому уваги. Влада тепер ввела критерій депозиту 56 тис. Зеленський скрізь розказує, що він бореться з олігархами. Я так розумію, що для нинішньої влади олігархи – це люди, в яких на депозитах більше 56 тис грн і вони не повинні отримувати субсидії.

Тобто людина протягом свого трудового життя накопичувала собі на старість, на лікування чи операцію, на ремонт оселі. Сьогодні ж вся медицина в Україні платна. І не дай Бог з людиною щось трапиться, захворіє і потрапить до лікарні на операцію - вона ж за все має платити. Люди невеличкими частинами відкладали на це кошти. А сьогодні влада говорить: ні. От ви накопичили кошти, ми вам субсидії не дамо, і ви ці кошти, які відкладали собі на старість, віддайте за оці шалені комунальні послуги, за газ і за електрику. Розумієте, яке ставлення до людей?

Влада ж формує недовіру до банківської системи: знову люди будуть знімати кошти з банківських структур і ховати в матраци на зберігання. Яка логіка нашої влади? Щоб зруйнувати систему субсидій і довіру до банківської системи. ?

Як Ви оцінюєте роботу міністра соцполітики Марини Лазебної?

Я поважаю міністра як фахівця, я її дуже добре знаю, але мені здається, що в таких випадках треба було більш гостро на це реагувати і не займати угодницьку позицію. Я знаю, що ініціатор переоформлення субсидій – Мінфін, і керівник уряду це підтримував. Я розумію, що й Офіс президента вимагав перереєстрацію субсидіантів. Але все ж таки завдання міністра соцполітики – захищати людей. Тому хотілося б почути відповідь на питання, яка логіка в тому, що 3 млн людей треба прогнати через управління соцзахисту? А ми ж бачимо, що система до цього не готова. Хіба не можна було жорстко поставити на уряді це питання і примусити членів уряду не голосувати.

Яка доля очікує Пенсійний фонд з його колосальними фінансовими проблемами?

Ми бачимо, що при нинішній владі ситуація з ПФ погіршується з кожним місяцем. Сьогодні дефіцит бюджету ПФ закладений в державний бюджет України на рівні близько 200 млрд грн – це рекорд за всю історію його існування. При нас дефіцит ПФ коливався на рівні 150 млрд грн, а зараз він зріс фактично на 40% – і це ж ще не все. За перший квартал ПФ не добрав 8 млрд грн. А якщо врахувати, що в минулому році ПФ не добрав 14 млрд грн і він взяв позику в держказначействі – до речі, перший раз за останні 7 років.

Ми бачимо, що йде повне руйнування фінансової системи Пенсійного фонду через нефаховість. Некваліфікованість уряду призводить до катастрофи, пов`язаної з тим, що сьогодні в уряді немає ресурсів для підвищення пенсій нашим громадянам. І тому переносяться пенсійні програми, підвищення пенсій для людей старше 70 років. Спочатку на початку року обіцяли, потім з 1 липня обіцяли, а зараз вже сказали, що з 1 жовтня. Ситуація катастрофічна, життя пенсіонерів стає все гіршим і жодного просвітління не видно.

Зеленський буде розказувати, що в усьому винуватий попередник. Так у тебе ж було 2 роки для того, щоб хоч щось зробити в пенсійному забезпеченні. Нічого не зроблено. Ситуація погіршується з кожним днем. Тарифи збільшуються з катастрофічною швидкістю, так ще й субсидії у пенсіонерів забирають. Катастрофічна ситуація з боргам за комуналку підтверджує лише одне: сьогодні система соціального захисту не працює.

Наталка Прудка, для «Главкома»

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