Імпортний газ стрімко дорожчає: як змінилася ціна за місяць

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6%

Ціна газу склала $292 за тисячу кубів проти $256,76 місяцем раніше

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

«Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2021 року, яка становить 8030,65 грн, або 291,72 дол., за 1 тис. куб. м», – йдеться в повідомленні.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні у квітні 2021 року зросла на 22% у порівнянні з березнем і склала 256,76 дол. за тисячу кубометрів.

Із 20 травня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго, оскільки ціни диктуватиме конкурентний ринок блакитного палива.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно. Крім того, прем'єр доручив членам Кабінету міністрів розробити законопроект про погашення боргів, які утворилися у теплокомуненерго.

Як відомо, в Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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