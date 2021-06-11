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    Імпортний газ стрімко дорожчає: як змінилася ціна за місяць

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    Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% - Імпортний газ стрімко дорожчає: як змінилася ціна за місяць
    Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6%
    Фото з відкритих джерел

    Ціна газу склала $292 за тисячу кубів проти $256,76 місяцем раніше

    Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.

    Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

    «Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2021 року, яка становить 8030,65 грн, або 291,72 дол., за 1 тис. куб. м», – йдеться в повідомленні.

    Середня ціна імпортного природного газу в Україні у квітні 2021 року зросла на 22% у порівнянні з березнем і склала 256,76 дол. за тисячу кубометрів.

    Із 20 травня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго, оскільки ціни диктуватиме конкурентний ринок блакитного палива.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно. Крім того, прем'єр доручив членам Кабінету міністрів розробити законопроект про погашення боргів, які утворилися у теплокомуненерго.

    Як відомо, в Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

    До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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    Теги: ЖКГ газ тарифи комуналка ціни опалення уряд
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    Імпортний газ стрімко дорожчає: як змінилася ціна за місяць