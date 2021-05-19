Уряд скасував держрегулювання цін на газ. Що це означає

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону

Відтепер постачальники тепла будуть купувати газ за ринковими цінами

Кабінет міністрів не буде продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго. Постанова уряду діє лише до 20 травня. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«З завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує «Нафтогаз» продавати газ для них за фіксованою ціною», – сказав Шмигаль.

За його словами, це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу. «Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду», – заявив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Вони отримають це право навіть у разі заборгованості за газ, додав прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який робив неможливим відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки його дії галузі вдавалось уникати техногенних катастроф та забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

Наприкінці квітня 2021 року народні депутати, – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, – звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Проте уряд не прийняв відповідне рішення.