Росія заявила, що у п’ятницю почне качати газ у «Північний потік-2»

Роботи з укладання морської частини другої нитки гаазопроводу ще тривають

Морська частина першої нитки російського газопроводу «Північного потоку-2» технічно завершена. Заповнення газом потоку розпочнеться 11 червня. Про це повідомляє російська агенція «ТАСС» з посиланням на оператора «Північного потоку-2».

«Морська частина першої нитки «Північного потоку-2» технічно завершена, повідомив оператор. Заповнення «Північного потоку-2» газом розпочнеться 11 червня», – йдеться в повідомленні.

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну. Це відбудеться на саміті G7.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.