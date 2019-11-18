«Скоро с хунтой будет покончено». Бойовик, який допитував українського солдата, отримав вісім років тюрми



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Бойовик «Л/ДНР» Артем Охременко.

Громадянина України Артема Охременка визнано винним у причетності до терористичної організації

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заочно визнав винним заступника командира Сьомої окремої мотострілкової бригади «народної міліції» «Луганської народної республіки» Артема Охременка за ч.1 ст.258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 13 листопада.

На початку жовтня 2014 року обвинувачений, який мешкав у Новій Каховці Херсонської області, поза контрольними пунктами в`їзду-виїзду потрапив до окупованого Донецьку. Там він вступив до лав «Першого мотострілкового батальйону сьомої окремої мотострілкової бригади «Донецької Народної Республіки», де отримав посаду заступника командира по роботі з особовим складом. У його обов’язки входили: підбір кадрів (у тому числі радикально налаштованих мешканців Херсонської області) для вступу до лав терористичної організації «ДНР»; сприяння їхньої діяльності шляхом надання порад, вказівок; організація контролю за несенням чергування і додержання на військовий лад дисципліни підлеглими на блокпостах, в казармі; виконання особисто та забезпечення виконання наказів керівників терористичної організації серед особового складу військової частини №08807.

29 січня 2015 року під час бойового зіткнення Збройних сил України (128-ма окрема гірсько-штурмова бригада) із незаконними формуваннями «ДНР» неподалік села Нікішине Донецької області у полон потрапив український солдат, якого допитував бойовик Охременко.

Протягом січня-лютого 2015 року обвинувачений брав активну участь у захопленні Дебальцеве Донецької області. Спецслужби навіть перехопили таку розмову:

«Вот и заканчивается наше наступление. Дебальцево практически взято. Первый славянский батальон седьмой бригады непосредственное участие принимал, всегда впереди, всегда в бою, всегда лучше всех. Я заместитель командира первого славянского батальона хочу передать привет своему родному городу Херсону, не забывайте, ждите и не отчаивайтесь, и не падайте духом. Скоро с существующей хунтой будет покончено, скоро мы все увидимся».

Крім цього, протягом серпня 2016 року-березня 2018 року бойовик підбирав і оформлював радикально налаштованих осіб у ряди учасників терористичних організацій «ЛНР; вів облік поранених, загиблих і надав допомогу сім`ям в похованні загиблих «ЛНР».

Винуватість Артема Охременка за ч.1 ст. 258-3 КК України знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду та підтверджується дослідженими доказами, наданими прокурором і проаналізованими судом.

Термін відбування покарання для обвинуваченого варто рахувати з моменту його затримання.