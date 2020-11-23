48 нардепів просять КСУ скасувати карантин вихідного дня

Депутати вважають, що рішення Кабміну не відповідає низці норм Конституції

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів. У ньому депутати просять перевірити на відповідність Конституції постанову про карантин вихідного дня.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ.

З опублікованого документа випливає, що представляти подання в суді буде народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Дубінський.

Щоб відкрити документ – натисніть на нього

Водночас заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря уточнює, що предметом оскарження в цьому поданні є не запровадження карантинних обмежень в цілому, а лише «карантину вихідного дня».

Також депутати оскаржують постанову уряду про заборону проведення медзакладами частини планових заходів з госпіталізації. Зазначимо, це передбачає урядовий план боротьби з ковідом.

У конституційному поданні стверджують, що запровадження обмежень на вихідні порушує рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час, як інші громадяни працюють.

На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (понад 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах.

Своєю чергою обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

Також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав згідно зі статтею 64 Конституції України.

Між іншим, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

Тим часом голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Також 23 листопада головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

Президент України Володимир Зеленський під час наради заявив, що карантин вихідного дня ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.