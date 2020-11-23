Чи продовжать карантин вихідного дня? ЗМІ дізналися про подальші плани уряду

Наразі продовження карантину вихідного дня в уряді не обговорюють

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 і поки що не обговорюють продовження карантину вихідного дня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в уряді.

«Поки що про продовження карантину вихідного дня не йдеться, очікуємо аналізу впливу цих вихідних на захворюваність», – пише агенція.

За словами співрозмовника, подальші рішення в цьому питанні ухвалюватимуть виходячи з цих даних.

Уряд встановив дію карантину вихідного дня в період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України з 14 листопада 2020 до 30 листопада 2020 року.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: