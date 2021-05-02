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    У «Слузі народу» оцінили те, що рейтинг Разумкова міряють окремо від Зеленського

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    Разумков &ndash; голова Верховної Ради IX скликання із серпня 2019 року - У «Слузі народу» оцінили те, що рейтинг Разумкова міряють окремо від Зеленського
    Разумков – голова Верховної Ради IX скликання із серпня 2019 року
    Фото: «Главком»

    «Та позиція, яку Разумков займає як спікер, загалом є командною», – Корнієнко

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко оцінив ймовірність того, чи піде в самостійне політичне плавання член партії та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Корнієнка, він не оцінював таку можливість. «Дмитро Олександрович – самостійна, політично мудра людина й мені здається, що та позиція, яку він займає як спікер, у цілому є командною. Просто часто він слідкує й натякає, що ми багато чого хочемо зробити за один раз», – сказав він.

    Також Корнієнко прокоментував те, що в соцопитуваннях рейтинги Разумкова міряють окремо від Зеленського. Він зазначив, що про політтехнологічний хід не йдеться. «Не думаю. Про це можна було б говорити, якби в президента та спікера були якісь більш-менш співставні рейтинги, а цього нема», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про амбіції Разумкова. Його активність змусила відреагувати й Офіс президента.

    Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Главкому» прокоментував свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленськиим.

    Відповідаючи на питання, у який бік змінилися його стосунки із Зеленським, спікер назвав їх нормальними, дружніми, конструктивними й робочими. Водночас Разумков визнав, що що його погляди не завжди збігаються з поглядами президента.

    Також перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Зеленський та Разумков, попри чутки про зіпсовані стосунки, тиснуть один одному руки, спілкуються та приймають узгоджені рішення. Стефанчук не підтвердив, що у стосунках Разумкова з Банковою є певне напруження.

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    Теги: рейтинг партії партія Слуга народу Дмитро Разумков Олександр Корнієнко
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