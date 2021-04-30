Журналісти показали, як «слуги народу» ігнорують локдаун (відео)

Під час локдауну народні депутати від партії «Слуга народу» провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі

Представники президентської політсили нехтували жорсткими карантинними обмеженнями

Журналісти зафіксували, як народні депутати від «Слуги народу» і ще принаймні два десятки представників президентської політсили в Київській області нехтували жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими на час локдауну.

Так, журналісти програми «Схеми» показали, що під час локдауну народні депутати від партії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park. Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від «Слуги народу» Сергій Левченко, який теж був присутній.

Деякі з них пояснили зібрання у комплексі «паралізованою роботою облради» і неможливістю знайти «інший коворкінг».

Також автомобіль, яким користується голова комітету з питань бюджету і народний депутат «Слуги народу»Юрій Арістов, помітили біля ресторану «Адріатік» у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин.

Через годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився Арістов з компанією людей. Гості ресторану, кухар та офіціант були без захисних масок.

Пізніше журналісти декілька разів бачили, як Арістов відвідував цей ресторан, на що той відповів, що відвідував заклад, аби «поспілкуватись з другом».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Також Тищенко розповів про реакцію президента на його вечірку під час карантину.

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.