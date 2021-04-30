Корнієнко розповів, наскільки Зеленський цікавиться життям «Слуги народу»

За словами Корнієнка, партія має бути для президента надійним тилом та ресурсом

«У президента нема часу з’ясовувати, хто в «Слузі народу» з ким посварився-помирився», – Корнієнко

Партія «Слуга народу» має бути для президента Володимира Зеленського надійним тилом та ресурсом, на який він може спиратися для реалізації тих реформ, які задумані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Корнієнко розповів, що Зеленський переймається життям «Слуги народу». Він нагадав, як президент 13 березня відвідав «історичний» з’їзд партії.

«Це був дуже важливий візит у плані демонстрації єдності влади, бо були всі її представники. З ним проговорювалися базові речі – доктрина партії, бо вона базується на президентській та парламентській програмі та готувалися «трійками», що збиралися в кабінеті в президента», – розповів він.

Корнієнко підкреслив, що ідеологічно всі перебувають в одній рамці, але організаційно в президента просто немає часу з’ясовувати, хто в якому ОТГ очолює партію, хто з ким посварився-помирився…

«Партія має бути для президента надійним тилом та ресурсом, на який він може спиратися для реалізації тих реформ, які задумані», – підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, у березні «Слуга народу» ухвалила новий статут партії, який зафіксував її модифіковану організаційну структуру.

Також Корнієнко розповів, що наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів.

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