  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Корнієнко розповів, наскільки Зеленський цікавиться життям «Слуги народу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами Корнієнка, партія має бути для президента надійним тилом та ресурсом - Корнієнко розповів, наскільки Зеленський цікавиться життям «Слуги народу»
    За словами Корнієнка, партія має бути для президента надійним тилом та ресурсом
    Фото: «Главком»

    «У президента нема часу з’ясовувати, хто в «Слузі народу» з ким посварився-помирився», – Корнієнко

    Партія «Слуга народу» має бути для президента Володимира Зеленського надійним тилом та ресурсом, на який він може спиратися для реалізації тих реформ, які задумані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    Корнієнко розповів, що Зеленський переймається життям «Слуги народу». Він нагадав, як президент 13 березня відвідав «історичний» з’їзд партії.

    «Це був дуже важливий візит у плані демонстрації єдності влади, бо були всі її представники. З ним проговорювалися базові речі – доктрина партії, бо вона базується на президентській та парламентській програмі та готувалися «трійками», що збиралися в кабінеті в президента», – розповів він.

    Корнієнко підкреслив, що ідеологічно всі перебувають в одній рамці, але організаційно в президента просто немає часу з’ясовувати, хто в якому ОТГ очолює партію, хто з ким посварився-помирився…

    «Партія має бути для президента надійним тилом та ресурсом, на який він може спиратися для реалізації тих реформ, які задумані», – підкреслив Корнієнко.

    Нагадаємо, у березні «Слуга народу» ухвалила новий статут партії, який зафіксував її модифіковану організаційну структуру.

    Також Корнієнко розповів, що наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів.

    Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні
    Теги: партії Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies