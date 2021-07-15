  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для своїх дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Змінити ім'я, прізвище та по батькові можуть усі громадяни України з 16 років на власний розсуд - У Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для своїх дітей
    Змінити ім'я, прізвище та по батькові можуть усі громадяни України з 16 років на власний розсуд
    Фото: з відкритих джрел

    Серед найбільш екзотичних – Куонг Кионг та Росінка

    Міністерство юстиції оприлюднило перелік найпопулярніших і найоригінальніших імен, якими у першому півріччі 2021 року називали новонароджених в Україні.

    «Вибір ім’я дитини – право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам», – зазначили на сторінці міністерства у Facebook-.

    Так, у 2021 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена:

    для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дарина, Вероніка, Поліна;

    для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

    Серед трендових рідкісних у 2021 році були наступні імена:

    для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

    для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

    Зазначимо, що з 2020 року незвичайними можуть бути не тільки імена, а й по батькові – їх українці можуть поміняти з власної волі завдяки закону №2450, який наприкінці листопада прийняла Верховна Рада і підписав президент Володимир Зеленський.

    Змінити ім'я, прізвище та по батькові можуть усі громадяни України з 16 років на власний розсуд або з 14 років за згодою батьків або опікуна. При цьому, якщо обоє батьків змінюють прізвище, прізвище дитини також змінюється. Якщо дитині вже виповнилося 7 років, необхідно його згоду на це.

    Читайте також: Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку
    Теги: діти Міністерство юстиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для своїх дітей