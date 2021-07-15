У Мін'юсті назвали імена, які українці найчастіше обирали для своїх дітей

Змінити ім'я, прізвище та по батькові можуть усі громадяни України з 16 років на власний розсуд

Серед найбільш екзотичних – Куонг Кионг та Росінка

Міністерство юстиції оприлюднило перелік найпопулярніших і найоригінальніших імен, якими у першому півріччі 2021 року називали новонароджених в Україні.

«Вибір ім’я дитини – право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам», – зазначили на сторінці міністерства у Facebook-.

Так, у 2021 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена:

для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дарина, Вероніка, Поліна;

для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Серед трендових рідкісних у 2021 році були наступні імена:

для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Зазначимо, що з 2020 року незвичайними можуть бути не тільки імена, а й по батькові – їх українці можуть поміняти з власної волі завдяки закону №2450, який наприкінці листопада прийняла Верховна Рада і підписав президент Володимир Зеленський.

Змінити ім'я, прізвище та по батькові можуть усі громадяни України з 16 років на власний розсуд або з 14 років за згодою батьків або опікуна. При цьому, якщо обоє батьків змінюють прізвище, прізвище дитини також змінюється. Якщо дитині вже виповнилося 7 років, необхідно його згоду на це.