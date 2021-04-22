Зеленський відреагував на відведення військ РФ від кордонів України

«Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів нашої країни. Про це Зеленський повідомив в Twitter.

«Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав президент.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Нагадаємо, 22 квітня Росія завершила «раптову перевірку» і відводить частину військ від українських кордонів.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки». Насамперед Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни і встановлення миру, зокрема на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

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