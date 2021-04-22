Радник Авакова цитатою з блатної пісні відреагував на відведення військ РФ

22 квітня Росія завершила «раптову перевірку» і відводить частину військ від українських кордонів

«Что ж ты, фраер, сдал назад?», – процитув Шкіряк слова із пісні Михайла Круга

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк відреагував на цю новину в мережі Facebook.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?», – процитував Шкіряк слова із пісні Михайла Круга.

Нагадаємо, 22 квітня Росія завершила «раптову перевірку» і відводить частину військ від українських кордонів.

Раніше міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України. Також в Європарламенті розглянуть питання військової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Священний Синод Православної Церкви України опублікував звернення з приводу ескалації російської агресії проти України.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

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