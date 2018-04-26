13 екс-бойовиків добровільно здалися українській поліції
- 26 Квiтня, 08:47
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Розсилка
Протягом останнього місяця до правоохоронців звернулися 11 колишніх спільників терористів
З початку року поліцейським добровільно здалися 13 колишніх учасників незаконних збройних формувань, з них 1️1 – протягом останнього місяця.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що на днях поліції здалися відразу два екс-бойовика.
«Житель Слов’янська чергував у захопленому відділі міліції під керівництвом «гіркінців», а найманець з Часового Яру ніс службу на блокпості терористів», - розказали у поліції.
Нагадаємо, раніше колишній бойовик, який охороняв російських військових в «ДНР», звернувся в Службу безпеки України і повідомив про свою участь у складі організованої злочинної групи.
Екс-бойовик вирішив звернутися в правоохоронні органи після того, як дізнався від знайомих про програму СБУ «На тебе чекають вдома».