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    13 екс-бойовиків добровільно здалися українській поліції

    Протягом останнього місяця до правоохоронців звернулися 11 колишніх спільників терористів
    З початку року поліцейським добровільно здалися 13 колишніх учасників незаконних збройних формувань, з них 1️1 – протягом останнього місяця. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Зазначається, що на днях поліції здалися відразу два екс-бойовика. «Житель Слов’янська чергував у захопленому відділі міліції під
    • 26 Квiтня, 08:47
    • Розсилка

    Протягом останнього місяця до правоохоронців звернулися 11 колишніх спільників терористів

    З початку року поліцейським добровільно здалися 13 колишніх учасників незаконних збройних формувань, з них 1️1 – протягом останнього місяця.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Зазначається, що на днях поліції здалися відразу два екс-бойовика.

    «Житель Слов’янська чергував у захопленому відділі міліції під керівництвом «гіркінців», а найманець з Часового Яру ніс службу на блокпості терористів», - розказали у поліції.

    Нагадаємо, раніше колишній бойовик, який охороняв російських військових в «ДНР», звернувся в Службу безпеки України і повідомив про свою участь у складі організованої злочинної групи. 

    Екс-бойовик вирішив звернутися в правоохоронні органи після того, як дізнався від знайомих про програму СБУ «На тебе чекають вдома».

    Національна поліція України бойовики на Донбасі поліція
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