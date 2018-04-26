13 екс-бойовиків добровільно здалися українській поліції

Протягом останнього місяця до правоохоронців звернулися 11 колишніх спільників терористів

З початку року поліцейським добровільно здалися 13 колишніх учасників незаконних збройних формувань, з них 1️1 – протягом останнього місяця. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Зазначається, що на днях поліції здалися відразу два екс-бойовика. «Житель Слов’янська чергував у захопленому відділі міліції під



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом останнього місяця до правоохоронців звернулися 11 колишніх спільників терористів

З початку року поліцейським добровільно здалися 13 колишніх учасників незаконних збройних формувань, з них 1️1 – протягом останнього місяця.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що на днях поліції здалися відразу два екс-бойовика.

«Житель Слов’янська чергував у захопленому відділі міліції під керівництвом «гіркінців», а найманець з Часового Яру ніс службу на блокпості терористів», - розказали у поліції.

Нагадаємо, раніше колишній бойовик, який охороняв російських військових в «ДНР», звернувся в Службу безпеки України і повідомив про свою участь у складі організованої злочинної групи.

Екс-бойовик вирішив звернутися в правоохоронні органи після того, як дізнався від знайомих про програму СБУ «На тебе чекають вдома».