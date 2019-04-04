НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках



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В Україні з 7 лютого діє новий Закон «Про валюту і валютні операції», що передбачає послаблення близько тридцяти обмежень на валютному ринку

Також НБУ спростив порядок відкриття рахунків для клієнтів, скасувавши вимоги щодо подання картки зі зразками підписів і про закриття рахунків у разі зміни найменування юридичної особи

Національний банк України дозволив відкривати рахунки в українських банках новим суб'єктам фінансового ринку - юридичним особам-нерезидентам, у тому числі, іноземним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів.

Про це повідомляється сайті НБУ з посиланням на оновлену інструкцію регулятора про порядок відкриття і закриття рахунків, що діє з 4 квітня, пише УНІАН.

Також НБУ, відповідно до нової інструкції, спростив порядок відкриття рахунків для клієнтів, скасувавши вимоги щодо подання картки зі зразками підписів і про закриття рахунків у разі зміни найменування юридичної особи.

Довідка

В Україні з 7 лютого діє новий Закон «Про валюту і валютні операції», що передбачає послаблення близько тридцяти обмежень на валютному ринку, у тому числі, збільшення граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними контрактами дозволяє вільно використовувати рахунки юридичних осіб за кордоном і рахунки нерезидентів у банках України.

Крім того, скасовано індивідуальні ліцензії на валютні операції, дозволено оnline-купівлю валюти фізичними особами, а ліміт на валютні перекази за кордон без відкриття рахунків для фізосіб підвищено в 10 разів.

Також з 7 лютого бізнес може репатріювати дивіденди за 2018 рік в межах 7 мільйонів євро в місяць і купувати валюту день у день без попереднього резервування коштів, а з 1 березня норма обов'язкового продажу валюти експортерами знижена до 30%.