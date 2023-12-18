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18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня – Міжнародний день мігрантів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна влаштовувати гучні застілля

18 грудня відзначається Міжнародний день мігрантів та День випікання печива. Віряни вшановують пам’ять мученика Севастіяна.

Міжнародний день мігрантів

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

За рекомендацією Економічної і Соціальної Ради (рішення від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея ООН проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Цього дня в 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Асамблея підкреслила необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод всіх мігрантів.

Мета Дня – зміцнити глобальні заходи захисту біженців і мігрантів. Ці зобов'язання містяться в Нью-Йоркській декларації, в який виражається політична воля світових лідерів, спрямована на порятунок життів, захист прав людини і справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні.

За даними ЮНЕСКО, основною причиною міграції є прагнення людини до гідного, безпечного та мирного життя. У 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ слово «міграція» набуло нового сенсу для всіх українців.

День випікання печива

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День випічки печива (Bake Cookies Day) відзначається 18 грудня. Це чудове свято тепла і солодощів, яке об’єднує любителів випічки та печива.
День випікання печива припадає на святковий сезон, що робить його ідеальним часом для сімейних зустрічей. Цей день заохочує людей експериментувати з різними рецептами печива.

Печиво було частиною людської кухні протягом століть, а найдавніша задокументована згадка про нього датується 7 століттям у Персії.

Яке сьогодні релігійне свято

18 грудня в церковному календарі – День мученика Севастіяна. Він був римським воїном, який приховував свою християнську віру. Севастіян допомагав іншим християнам, які потрапляли в небезпеку через гоніння. Його дружиною була свята Зоя, яка також була християнкою. Вона була глухою, та отримала чудесне видужання від святого Петра.

Севастіян і Зоя були заарештовані за свою віру і піддані жорстоким катуванням. Севастіана прив’язали до стовпа і розстріляли стрілами, але він не помер. Його врятувала свята Ірина, яка вилікувала його рани. Севастіян знову з’явився перед імператором Діоклетіаном і засудив його за жорстокість. Тоді імператор наказав побити мученика до смерті кийками. Зою повісили на дереві.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися з рідними людьми.
  • Краще не відмовляти в допомозі.
  • Не можна влаштовувати гучні застілля.
  • Не варто бити посуд.

Народні прикмети

  • Чим сильніший мороз, тим менше снігопадів буде у майбутньому.
  • Якщо на полях дуже мало або взагалі немає снігу, то наступний рік буде неврожайним.
  • Падає лапатий сніг — буде потепління.
  • Південно-західний або західний вітер до відлиги.

Пам’ятні події 18 грудня

  • 1104 – Никифор I був призначений керувати Київською Митрополією.
  • 1865 – після ратифікації необхідними трьома чвертями штатів, 13-у поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни.
  • 1890 – у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен). Перед тим поїзди метро рухали паровози.
  • 1917 – Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії.
  • 1917 – у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.
  • 1920 – Раднарком УРСР ухвалив постанову «Про облік музичних інструментів» – один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.
  • 1940 – в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 («план Барбаросса» –назва плану нападу Німеччини на СРСР).
  • 1941 – американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.
  • 1958 – американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
  • 1972 – президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів.
  • 1991 – Незалежність України визнала Вірменія.
  • 1998 – вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі у ході сексуального скандалу.
  • 2007 – Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.
  • 2008 – спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар.
  • 2016 – Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ «Приватбанк».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

Теги: свята традиції свято

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