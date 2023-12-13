13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто підвищувати голос
13 грудня відзначається Міжнародний день скрипки та День різдвяного светра. Віряни вшановують пам’ять День мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста.
Міжнародний день скрипки
Свято присвячене одному з найдавніших та найулюбленіших музичних інструментів — скрипці.
Сучасна скрипка існує вже близько 500 років. Відмінною особливістю корпусу скрипки є його форма, що нагадує пісочний годинник, а також вигин верхньої і задньої частин. Скрипки виготовляють із 70 різних шматків дерева, зібраних разом, щоб сформувати сучасну скрипку. Зазвичай скрипки роблять із ялини або клена.
Першу сучасну скрипку приписують Андреа Аматі з Кремони (Італія).
День різдвяного светра
13 грудня святкують День різдвяного светра. Теплий та затишний різдвяний светр став популярним в Англії та Ірландії у 80-х роках після того, як телеведучий Білл Косбі з’явився на телешоу «The Cosby Show» в новому образі, одягнувши різдвяний светр.
Різдвяний светр отримав свій другий шанс та здобув неймовірну популярність у 2010 році. Популярності посприяв телеведучий Джиммі Феллон, який вигадав, як за допомогою різдвяного светра зробити щось приємне для глядачів напередодні Різдва. Ідея проєкту «12 днів різдвяних светрі» полягала у тому, що кожен із 12 днів до Різдва він брав з віконця адвент-календаря светр та дарував його одному з глядачів. Хвилю популярності підтримали місцеві газети, відомі будинки моди і навіть представники музичної індустрії.
Яке сьогодні релігійне свято
13 грудня в церковному календарі – День мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста. Святі мученики постраждали від рук двох імператорів, що ненавиділи християн, Максиміліана та Діоклетіана.
Мученики були військовими, які відмовилися відповідати на заклик до боротьби з християнами і відкрили свою віру. За це були піддані жорстоким катуванням і кинуті в темницю. Всі разом вони витримали багато мук, таких як опалювання вогнем, розтягування на колесі, занурення в киплячу воду, розрізання тіла і накладання солі. Зрештою були обезголовлені мечем.
Що не можна робити цього дня
- Після заходу сонця краще не виходити з дому.
- Не варто лаятися та підвищувати голос.
- Не можна підбирати речі, знайдені на вулиці.
- Краще не брати в руки незнайомі предмети.
Народні прикмети
- Яка погода цього дня, такою вона буде весь січень.
- Якщо чути, як виють вовки, то скоро вдарять сильні морози.
- Заметіль цього дня вказує на пізню зиму.
- Якщо сонце сіло за велику хмару, то вночі буде заметіль.
Пам’ятні події 13 грудня
- 1577 – частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови. Сформував новий уряд – козаки Чапа, Бурла і Стефан стали маршалком, гетьманом і державним писарем.
- 1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія.
- 1913 – урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.
- 1917 – Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.
- 1917 – Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.
- 1958 – американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані
- 1981 – остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об'єднання «Солідарність» і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан.
- 1992 – в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства.
- 1994 – у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті.
- 2004 – Андрій Шевченко став володарем «Золотого м'яча».
Іменини
День ангела сьогодні святкують Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.
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