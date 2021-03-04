200 грн за голос. На Київщині пенсіонерка отримала вирок за підкуп виборців для партії «За Майбутнє»

Суд конфіскував 2223 грн, що було визнано речовими доказами у кримінальній справі

Обвинувачена пропонувала гроші за підтримку кандидатів у депутати Броварської міської ради

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винною 68-річну жінку у підкупі виборців (ч. 4 ст. 160 КК України) і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права брати участь у виборчому процесі на п`ять років, яке у підсумку було замінено на іспитовий термін один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 1 березня.

Обвинувачена одержала 3 тис. грн від невстановлених досудовим розслідуванням осіб на підкуп виборців. Зокрема, виборцю вона мала пропонувати 200 грн за голосування за кандидатів в депутати Броварської міської ради від політичної партії «За майбутнє» 25 жовтня 2020 року.

У день голосування жінка запропонувала гроші двом виборцям, які прийшли проголосувати на виборчу дільницю, що в приміщенні загально-освітньої школи №7 у Броварах. Розрахунок за «правильне» голосування обвинувачена провела біля місцевого кафе «Візит», попередньо записавши анкетні дані виборців.

У суді обвинувачена визнала свою вину та розкаялася. Пояснила, що пішла на підкуп виборців з метою підзаробити грошей.

Призначаючи покарання, суд враховував, що вказаний злочин є тяжким. Водночас до уваги Феміда взяла те, що обвинувачена раніше не була судимою, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває, є пенсіонеркою за віком (їй 68 років). Обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Також суд конфіскував 2223 грн, що було визнано речовими доказами.