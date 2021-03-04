Нужда заставила: зловмисники пограбували хлібний кіоск, щоб викупити телефон з ломбарду

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці встановили місцеперебування крадіїв за допомогою камер відеоспостереження

У Деснянському районі Києва двоє чоловіків пограбували хлібний кіоск, щоб викупити мобільний телефон з ломбарду.

Зловмисники в масках, погрожуючи ножем продавчині, забрали з каси три тисячі гривень в кіоску на вулиці Каштановій і зникли. Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити, куди зникли зловмисники за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто».

З'ясувалося, що двоє чоловіків за вкрадені гроші вирушили в ломбард забирати свій мобільний телефон. Поліцейські встановили, де проживають правопорушники і затримали їх. Ними виявилися уродженці Миколаєва. У приміщеннях чоловіків виявили ніж, одяг і рукавички.

За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». У разі доведення провини в суді, двом чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Луцькій міській клінічній лікарні стався кричущий інцидент. У жінки, яка вмирала від ускладнень коронавірусу, вкрали смартфон Sony Xperia.

Поліція з'ясувала, що крадійкою виявилася санітарка, якій доплачували за догляд