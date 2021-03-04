  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Нужда заставила: зловмисники пограбували хлібний кіоск, щоб викупити телефон з ломбарду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Нужда заставила: зловмисники пограбували хлібний кіоск, щоб викупити телефон з ломбарду
    Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Правоохоронці встановили місцеперебування крадіїв за допомогою камер відеоспостереження

    У Деснянському районі Києва двоє чоловіків пограбували хлібний кіоск, щоб викупити мобільний телефон з ломбарду.

    Зловмисники в масках, погрожуючи ножем продавчині, забрали з каси три тисячі гривень в кіоску на вулиці Каштановій і зникли. Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

    Правоохоронцям вдалося встановити, куди зникли зловмисники за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто».

    З'ясувалося, що двоє чоловіків за вкрадені гроші вирушили в ломбард забирати свій мобільний телефон. Поліцейські встановили, де проживають правопорушники і затримали їх. Ними виявилися уродженці Миколаєва. У приміщеннях чоловіків виявили ніж, одяг і рукавички.

    За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». У разі доведення провини в суді, двом чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, у Луцькій міській клінічній лікарні стався кричущий інцидент. У жінки, яка вмирала від ускладнень коронавірусу, вкрали смартфон Sony Xperia.

    Поліція з'ясувала, що крадійкою виявилася санітарка, якій доплачували за догляд

    Теги: Київ гроші телефон поліція смартфон місто ломбард
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies