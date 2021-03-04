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    Понад 23 мільйони боргу: на Вінниччині працівникам підприємств не виплатили чималу суму

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    Своєчасно не розрахувались з працюючими на 37-ми активних підприємствах та організаціях області - Понад 23 мільйони боргу: на Вінниччині працівникам підприємств не виплатили чималу суму
    Своєчасно не розрахувались з працюючими на 37-ми активних підприємствах та організаціях області
    фото: Укрінформ

    Найбільше заборгували працівникам переробної промисловості

    На початок лютого на Вінниччині не виплатили заробітну плату 1792 працівникам. В середньому кожному з них було заборговано майже 13 тисяч гривень.

    Як повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області, сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій області на перше лютого становила 23,3 мільйона гривень. У порівняні з 1 січня заборгованість збільшилась на 108,4%, пише Вежа.

    Своєчасно не розрахувались з працюючими на 37-ми активних підприємствах та організаціях області. Вчасно зарплату не отримали 1792 працівники. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 12 998 гривень.

    Із загальної суми заборгованості 66% невиплаченої зарплати припадає на промислові підприємства Вінниччини. Зокрема, найбільше заборгували працівникам переробної промисловості (95,5%). З них понад половина (51,5%) припадає на підприємства по виробництву хімічних речовин та продукції, а ще 32,1% на підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

    Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками сільського, лісового та рибного господарств (17,6%), а також сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (9,6%).

    Водночас станом на перше лютого була відсутня заборгованість перед працівниками у восьми районах області: Козятинському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Погребищенському, Томашпільському, Хмільницькому, Ямпільському та у містах Жмеринці, Козятині й Хмільнику.

    Нагадаємо, вінничани заборгували за опалення та гарячу воду близько 140 млн грн.

    Теги: борг зарплата гроші Вінниччина
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