Україна прощається з першим главою МЗС Анатолієм Зленком

Анатолій Максимович помер 1 березня на 83-му році життя

Після громадянської панахиди, Анатолія Зленко поховають на Байковому кладовищі

У Києві сьогодні, 4 березня, пройде церемонія прощання з першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком.

Анатолій Максимович помер 1 березня на 83-му році життя.

«Україна прощається з тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж країни на початку незалежності. Щирі співчуття та слова підтримки рідним першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка», – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Церемонія прощання з Анатолієм Максимовичем відбудеться з 12.00 до 14.00 в приміщенні Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС, що на вулиці Велика Житомирська, 2. після громадянської панахиди, Анатолія Зленко поховають на Байковому кладовищі.

Анатолій Максимович народився 2 червня 1938 року в селищі Ставище Київської області. З 1967 року, після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка, працював у МЗС УРСР. З квітня 1987 року – заступник міністра закордонних справ УРСР, з 1989 року – перший заступник глави МЗС УРСР.

Працював Постійним представником України при ЮНЕСКО та при ООН, послом у Франції та Португалії, був деканом факультету міжнародних відносин Київського славістичного університету.

Двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003 роки).

«Анатолій Зленко відкривав перші посольства у Києві, готував перші вірчі грамоти українських послів та бився за кожну літеру наших перших міждержавних договорів. Людина-легенда, що фактично з нуля створювала українську дипломатію. Поліглот, знавець світової літератури та мистецтва, який почувався як вдома у різних куточках світу», – сказав про Анатолія Зленка президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма.

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