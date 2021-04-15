$3,7 млн і антикваріат: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

Антикорсуд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі працівника СЗРУ та адвоката

Антикорсуд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі працівника СЗРУ та адвоката

Серед арештованого майна – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки

Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі відстороненого співробітника Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адмінсуду Києва Юрія Зонтова і адвоката Юрія Донця, підозрюваних у хабарництві.

«14 квітня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурорами САП, і наклав арешт на все майно, вилучене 6 квітня 2021 року під час обшуку приміщення в межах розслідування. Затриманих – працівника СЗРУ й адвоката – підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів для судді за ухвалення судового рішення», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, серед арештованого майна, зокрема, – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

«Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК», – додали у ВАКС.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35,2 млн грн.

9 квітня суд відправив під варту з альтернативою внесення застави ще одного адвоката.

Як повідомлялося, у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

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