Суд відправив під варту другого адвоката за компанію з братом судді Вовка

Адвоката взято під арешт на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2,951 млн грн

Сьогодні, 9 квітня, відправив під варту з альтернативою внесення застави ще одного адвоката, якого затримали разом із братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрієм Зонтовим – за підозрою в підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ, застосував до адвоката, який разом з посадовцем СЗРУ (який також є адвокатом) підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі $100 тис., запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2,951 млн грн», – йдеться в повідомленні САП.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату.

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35,2 млн гривень.