Суд відправив під варту брата судді Вовка

Адвокати Зонтова переконували, що він не переховуватиметься від слідства

Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова.

Сума застави становить 35,2 млн гривень.

Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави – 70 млн гривень.

Адвокати Зонтова переконували, що він не переховуватиметься від слідства, вказуючи, що він має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина знаходяться в Україні.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату.

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва назвав «клоунадою» обшуки НАБУ. Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.