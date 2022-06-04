Військові на півдні знищили 19 окупантів та гаубицю: деталі

На Одещині силами оборони системно здійснюються протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки регіону

В Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходяться три ворожі ракетних кораблі та підводний човен, а також 5 ВДК. Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 окупантів, гаубицю «Мста-Б», 3 самохідних гармати «Гіацинт-С» та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється.

На Одещині силами оборони системно здійснюються протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки регіону. Не поширюйте інформацію про навчальні та інші дії, про переміщення підрозділів, які забезпечують ваш захист.

«Не втрачайте пильності і витримки, впевнено і чітко вживайте заходів безпеки за сигналами тривог, будьте свідомими і довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Разом переможемо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.