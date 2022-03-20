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    У Бердянську рашисти застосували сили проти мирного населення (відео)

    Мирних людей побили та намагалися залякати - У Бердянську рашисти застосували сили проти мирного населення (відео)
    Мирних людей побили та намагалися залякати
    скріншот з відео

    В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    На проукраїнському мітингу у Бердянську окупанти почали бити та затримувати українців.

    Як передає Громадське, приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації. Люди зібралися на набережній міста.

    Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

    Тоді людей почали валити на землю. Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.

    Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.

    Нагадаємо, жителі запорізького міста Енергодар вийшли на масовий протест через викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.

    На зв’язок Самойдюк не виходить зі вчорашнього дня.

    Міська влада закликала всіх громадян максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною.

    Теги: росія окупанти війна протест викрадення Україна окупація #stoprussia
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    У Бердянську рашисти застосували сили проти мирного населення (відео)