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5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада – День працівників соціальної сфери
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто приймати доленосні рішення

5 листопада відзначається Міжнародний день менеджерів-волонтерів та День працівників соціальної сфери в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномучеників Галактіона та Епістими.

День працівників соціальної сфери

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День працівника соціальної сфери – професійне свято фахівців, які своєю щоденною працею забезпечують соціальну підтримку вразливих категорій населення та надають соціальні послуги. Щороку свято припадає на першу неділю листопада.

Професійне свято соціальних працівників було засноване в 1999 році указом президента Леоніда Кучми. Цей день відзначають працівники Пенсійного фонду, служб зайнятості та страхування, Міністерства праці та інших установ.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

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5 листопада, у світі відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійного дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах. 

Мета створення професійного свята – привернути увагу світового суспільства до необхідності та важливості праці менеджерів-волонтерів. До 2005 року свято святкували у грудні, пізніше 1 листопада, але згодом дату перенесли на 5 листопада.

Яке сьогодні релігійне свято

5 листопада в церковному календарі – день священномучеників Галактіона та Епістими.

Галактіон жив у місті Емесі (Ліван сьогодні) в III столітті. Його батьки довго не могли народити дитину, тому молилися Богу, щоб той послав їм малюка. Після того, як вони охрестилися, у них народився син. Його також виховали в християнській вірі і дали йому гарну освіту.

У віці 24 років Галактіон заручився з Епістимою, яка сповідувала ідолопоклонництво, але під впливом нареченого, вона теж прийняла християнство. Тоді молоді люди вирішили не одружуватися, а натомість присвятити своє життя Господу. Вони пішли на гору Публіон, де були таємні жіночий і чоловічий монастирі. Там вони прийняли чернечий постриг і провели кілька років. Під час гоніння на християн Галактіона та Епістимію катували, щоб змусити відректися від віри. Вони померли мученицькою смертю. 

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто приймати доленосні рішення.
  • Не можна відкривати двері в будинок пізно ввечері, бо так можна накликати нечисту силу.
  • Краще не сваритися і не лаятися з близькими

Народні прикмети

  • Якщо падає сніг, то зима буде сніжною.
  • Якщо є іній на вербі, то зима буде довшою, ніж зазвичай.
  • Дощ цього дня означає, що наступний рік буде урожайним.

Пам’ятні події 5 листопада

  • 1854 – під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.
  • 1913 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.
  • 1914 – в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.
  • 1916 – імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.
  • 1935 – випущена настільна гра «Монополія».
  • 1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу в світі суцільно зварену конструкцію.
  • 1963 – відкриті станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Завод «Більшовик»» (тепер «Шулявська»).
  • 1964 – відкриття тролейбусного руху в Чернігові.
  • 1965 – відкриті станції київського метрополітену «Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця».
  • 1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.
  • 1971 – відкриті станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Жовтнева» (зараз «Берестейська»).
  • 2015 – в Україні започатковано Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Гавриїл, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.

Теги: свята традиції свято

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