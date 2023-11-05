5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто приймати доленосні рішення

5 листопада відзначається Міжнародний день менеджерів-волонтерів та День працівників соціальної сфери в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномучеників Галактіона та Епістими.

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День працівників соціальної сфери

День працівника соціальної сфери – професійне свято фахівців, які своєю щоденною працею забезпечують соціальну підтримку вразливих категорій населення та надають соціальні послуги. Щороку свято припадає на першу неділю листопада.

Професійне свято соціальних працівників було засноване в 1999 році указом президента Леоніда Кучми. Цей день відзначають працівники Пенсійного фонду, служб зайнятості та страхування, Міністерства праці та інших установ.

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Міжнародний день менеджерів-волонтерів

5 листопада, у світі відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійного дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах.

Мета створення професійного свята – привернути увагу світового суспільства до необхідності та важливості праці менеджерів-волонтерів. До 2005 року свято святкували у грудні, пізніше 1 листопада, але згодом дату перенесли на 5 листопада.

Яке сьогодні релігійне свято

5 листопада в церковному календарі – день священномучеників Галактіона та Епістими.

Галактіон жив у місті Емесі (Ліван сьогодні) в III столітті. Його батьки довго не могли народити дитину, тому молилися Богу, щоб той послав їм малюка. Після того, як вони охрестилися, у них народився син. Його також виховали в християнській вірі і дали йому гарну освіту.

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У віці 24 років Галактіон заручився з Епістимою, яка сповідувала ідолопоклонництво, але під впливом нареченого, вона теж прийняла християнство. Тоді молоді люди вирішили не одружуватися, а натомість присвятити своє життя Господу. Вони пішли на гору Публіон, де були таємні жіночий і чоловічий монастирі. Там вони прийняли чернечий постриг і провели кілька років. Під час гоніння на християн Галактіона та Епістимію катували, щоб змусити відректися від віри. Вони померли мученицькою смертю.

Що не можна робити цього дня

Не варто приймати доленосні рішення.

Не можна відкривати двері в будинок пізно ввечері, бо так можна накликати нечисту силу.

Краще не сваритися і не лаятися з близькими

Народні прикмети

Якщо падає сніг, то зима буде сніжною.

Якщо є іній на вербі, то зима буде довшою, ніж зазвичай.

Дощ цього дня означає, що наступний рік буде урожайним.

Пам’ятні події 5 листопада

1854 – під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ.

1913 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.

1914 – в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.

1916 – імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.

1935 – випущена настільна гра «Монополія».

1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу в світі суцільно зварену конструкцію.

1963 – відкриті станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Завод «Більшовик»» (тепер «Шулявська»).

1964 – відкриття тролейбусного руху в Чернігові.

1965 – відкриті станції київського метрополітену «Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця».

1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1971 – відкриті станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Жовтнева» (зараз «Берестейська»).

2015 – в Україні започатковано Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Гавриїл, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.