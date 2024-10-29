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Державні та міжнародні свята в листопаді 2024 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Державні та міжнародні свята в листопаді 2024 року
Однією з найважливіших дат листопада є День Гідності та Свободи
фото: freepik.com

У листопаді українці відзначають День десантно-штурмових військ України та інші важливі дати

Також цього місяця відзначаються такі свята, як День студента, День залізничника, День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Всесвітній день дитини тощо. На які дні припадають свята та чи будуть додаткові вихідні – читайте в новому матеріалі від «Главкома».

Робочі, святкові та вихідні дні у листопаді 2024 року У листопаді 2024 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

  • 21 робочий день (понеділок-п'ятниця): 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 листопада
  • 9 вихідних днів (суботи та неділі): 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30 листопада

Зверніть увагу, що 21 листопада (День Гідності та Свободи) припадає на четвер, але додатковий вихідний не передбачається відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у листопаді 2024: державні та міжнародні свята 

Міжнародні й державні свята у листопаді 2024 року
Міжнародні й державні свята у листопаді 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

На листопад припадають такі державні та міжнародні свята:

  • 1 листопада – День усіх святих; День вегана; День народження Європейського Союзу.
  • 2 листопада  – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів; День чоловіків (святкується у Східній Європі).
  • 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України; День інженерних військ України; День працівника соціальної сфери в Україні.
  • 4 листопада – День залізничника України.
  • 6 листопада – День визволення Києва від фашистських окупантів за часів Другої світової війни.
  • 8 листопада – Всесвітній день містобудування, День піаніста; День рентгенолога в Україні 
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, день працівника культури; Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму.
  • 10 листопада – Всесвітній день науки; Всесвітній день молоді; Міжнародний день бухгалтера.
  • 11 листопада – Міжнародний день енергозбереження.
  • 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією; День фахівця з безпеки.
  • 13 листопада – Міжнародний день сліпих.
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом; День якості; День юзабіліті.
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України; Міжнародний день толерантності
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів; День студента в Україні; День працівників сільського господарства України.
  • 18 листопада – День сержанта збройних сил України.
  • 19 листопада – День скловиробника України; Всесвітній день чоловіків; День працівників гідрометеорологічної служби України.
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини; День педіатра. 
  • 21 листопада – День гідності і свободи; День десантно-штурмових військ України.
  • 23 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
  • 27 листопада – День заснування Національної академії наук України (НАНУ).
  • 28 листопада – День подяки.
  • 29 листопада – Чорна п’ятниця (Black Friday).
  • 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації.

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Теги: вихідні свята українці календар

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