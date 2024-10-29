Державні та міжнародні свята в листопаді 2024 року

Однією з найважливіших дат листопада є День Гідності та Свободи

У листопаді українці відзначають День десантно-штурмових військ України та інші важливі дати

Також цього місяця відзначаються такі свята, як День студента, День залізничника, День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Всесвітній день дитини тощо. На які дні припадають свята та чи будуть додаткові вихідні – читайте в новому матеріалі від «Главкома».

Робочі, святкові та вихідні дні у листопаді 2024 року У листопаді 2024 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

21 робочий день (понеділок-п'ятниця): 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 листопада

1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 листопада 9 вихідних днів (суботи та неділі): 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30 листопада

Зверніть увагу, що 21 листопада (День Гідності та Свободи) припадає на четвер, але додатковий вихідний не передбачається відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у листопаді 2024: державні та міжнародні свята

Міжнародні й державні свята у листопаді 2024 року інфографіка: glavcom.ua

На листопад припадають такі державні та міжнародні свята: