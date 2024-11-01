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Посівний календар на листопад 2024: завершуємо сезон та готуємось до зими

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Посівний календар на листопад 2024: завершуємо сезон та готуємось до зими
Листопад – це час для завершальних робіт у саду та на городі, а також підготовки до зимового періоду.
фото: freepik.com

Посадковий календар на листопад по днях

В останній осінній місяць городники та садівники активно готують свої ділянки до зимового сну. Це важливий період, коли необхідно завершити всі роботи на землі та правильно захистити рослини перед холодами. Вдало вибраний час для проведення осінніх робіт стане запорукою успішного старту весняного сезону.

Щоб допомогти вам ефективно спланувати роботи на ділянці, «Главком» підготував календар садівника на листопад 2024 року. З ним ви зможете визначити найкращі дні для останніх осінніх посадок, формування крони дерев та кущів, удобрення землі та створення надійного захисту для рослин від зимових морозів.

Сприятливі та несприятливі дні у листопаді

Листопад – період, коли основна увага приділяється останнім осіннім роботам та створенню надійного захисту саду перед зимою. У цей час критично важливо забезпечити озимі культури фінальним підживленням та подбати про їх захист від морозів.

Сприятливі дні для підготовчих робіт та укриття рослин: 3-7, 10-11, 14-15, 18-20, 26-29 листопада.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 1-2, 8-9, 16, 30 листопада.

Особливу увагу варто приділити захисту чутливих до холоду рослин та нещодавно висаджених саджанців, адже в цей час можуть розпочатися регулярні заморозки. Листопад – це також остання можливість посадити цибулини квітів, виконати обрізку дерев і чагарників та замульчувати грунт, щоб зберегти кореневу систему від промерзання.

Посівний календар на листопад 2024

Орієнтуючись на місячний календар садівника, ви зможете правильно розподілити час та сили для завершення всіх необхідних робіт на ділянці та забезпечити надійний захист рослин перед зимовим періодом.

Посівний календар на листопад 2024
Посівний календар на листопад 2024
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на листопад

Коренеплоди
Морква, картопля, буряк 18 – 25
Цибулеві
Цибуля та часник 12 – 18
Овочі до столу та на зберігання
Томати, баклажани, перець, огірки, кабачки, патисони, гарбуз, капуста 3 – 10
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 18 – 25
Ягідно-плодовий сад
Ягідні кущ (малина, смородина, ожина глід, тощо) та плодові дерева (яблуня, груша, слива, черешня, вишня, айва, персик тощо). 3 – 10
Декоративні рослини
Однорічники 3 – 7, 10 – 15
Цибулинні та бульбові 17 – 19, 23

Календар садівника-городника на листопад 2024

1-3 листопада: зверніть увагу, що 1-2 листопада – несприятливі дні для будь-яких робіт, тому їх варто присвятити лише плануванню. А от 3 листопада можна присвятити для обрізки сухих гілок та збору опалого листя. У цей день можна також висаджувати цибулю на зелень або порей.

4-8 листопада: 4 листопада – сприятливий день для укриття багаторічних рослин та мульчування. Можна висаджувати цибулю на зелень, порей, або проводити посів руколи. 7 листопада підходить для посадки часнику під зиму та базиліка. 5 листопада – несприятливий для посадкових робіт, як і 8-9 листопада, тому краще уникати будь-яких дій у саду.

9-12 листопада: зосередьтеся на профілактичній обробці дерев та підготовці інвентарю до зберігання. 10-11 листопада – сприятливі для посадки ріпчастої цибулі, часнику, салату, шпинату, руколи та мікрозелені. 12 листопада несприятливий для будь-яких посадкових робіт.

13-17 листопада: з 13 по 15 листопада – хороший час для утеплення теплиць і перевірки зимових укриттів. 14 листопада стане вдалим днем для посіву руколи, базиліка та мікрозелені. 16 листопада – несприятливий день, тому краще не проводити жодних робіт у саду. 17 листопада підходить для посадки цибулі на зелень, порей, кропу, фенхелю, а також для посіву салату, шпинату та мікрозелені.

18-22 листопада: 18 листопада сприятливий для планування весняних посадок, підготовки ґрунтових сумішей та висадки цибулі на зелень, порей, кріп, фенхель, петрушку, кінзу та селеру. У цей період також можна посіяти мікрозелень.

23-26 листопада: приділіть увагу обробці теплиць і парників. 23-26 листопада сприятливі для висадки цибулі на зелень, посіву листового салату, шпинату, руколи, кропу, фенхелю та мікрозелені.

Кінець місяця: зауважте, що 30 листопада – несприятливий день для будь-яких робіт, тому краще присвятити цей день плануванню весняних посадок.

Найкращі дні листопада для садових робіт по видах

У цей час необхідно зосередитись на основних роботах, які допоможуть рослинам безпечно перезимувати та підготують ґрунт до наступного сезону. Серед найважливіших процедур варто виділити:

  • завершальний збір пізніх овочевих культур;
  • санітарна обрізка дерев та кущів;
  • внесення осінніх комплексних добрив;
  • укриття теплолюбних багаторічників;
  • мульчування пристовбурних кіл;
  • збирання та компостування опалого листя.
Вид садових робіт Дата
Обробка ґрунту 13, 23-25
Сапання, боротьба з бур’янами 15, 16, 19, 20, 23-25, 27
Пікірування, проріджування 10, 11
Пророщування та стратифікація насіння 3, 4, 10-12, 17, 18, 30
Поливи 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30
Підживлення органічними добривами 3, 4, 12, 30
Підживлення мінеральними добривами 14, 17, 18, 21, 22, 26
Компостування та консервація компосту 13, 23-25
Прищіпка пагонів, зняття листя 13
Обрізка, омолодження, формування 12
Боротьба з шкідниками та захворюваннями 1, 2, 5-9, 28, 29
Профілактичні обробки 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29
Обробка теплиць та парників 1, 2, 10, 11, 28, 29
Захист саду та сховищ від гризунів 19, 20, 27
Заготівля живців 17, 18, 21, 22, 26
Щеплення та окулювання 14, 17, 18, 21, 22
Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ 1-20, 26-30
Прибирання та ділянці 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27
Засолювання та квашення 15-18, 26
Корчування та боротьба з порослю 15, 16, 19, 20, 23-25, 26
Догляд за водоймами 19, 20, 27
Збір врожаю 15-20, 23-26
Збір насіння 10-11, 27
Збір квітів та лікарських трав 7-11, 27
Підготовка до зими, укриття рослин 13-16, 19, 20, 27
Чищення кори, побілка 19, 20, 27

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