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Календар стрижок на листопад 2024: найкращі дні для догляду за волоссям

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Листопад пропонує безліч сприятливих днів для експериментів з вашим волоссям.
фото: freepik.com

Прогноз вдалих та невдалих днів для стрижок за місячним календарем

Різні фази нічного світила можуть впливати на стан та ріст вашого волосся. Тому важливо не лише знайти вправного майстра, а й вибрати слушну дату для візиту до салону.

Для тих, хто цікавиться астрологічними прогнозами та їх впливом на догляд за волоссям, «Главком» підготував оновлений місячний календар. У ньому ви знайдете поради щодо найкращих днів для відвідування перукарні, а також рекомендації щодо оптимальних періодів для експериментів з кольором вашого волосся.

Сприятливі для стрижки у листопаді 2024

Відповідно до місячного календаря догляду за волоссям за листопад, найбільш вдалими для різних процедур та навіть експериментів з зачіскою вважаються наступні дати:

  • Чудові дні для стрижок: 2, 8, 11-13, 21, 25, 30 листопада.
  • Оптимальні дні для підстригання: 5, 9, 17-18, 26 листопада.
  • Дні для легкого коригування та догляду: 3, 14, 21-22 листопада.

На ці дні можна сміливо записуватися до перукаря, щоб отримати максимальний ефект від обраної процедури. Згідно з місячним календарем, ці дати стануть найбільш сприятливими для догляду за волоссям, стрижок та експериментів із зачіскою. 

А якщо хочете, щоб зачіска добре трималася,  волосся добре росло і виглядало блискучим та здоровим, оберіть для запису такі дати, як 2, 8, 11, 12, 13, 21, 25, 30 листопада.

Місячний календар стрижок на листопад 2024 року 
Місячний календар стрижок на листопад 2024 року 
інфографіка: glavcom.ua

Несприятливі для стрижки у листопаді 2024

За місячним календарем, не рекомендується планувати маніпуляції з волоссям 1, 4, 6-7, 10, 15-16, 19-20, 23-24, 27, 29 листопада. В зазначені дні краще зосередитись на базовому догляді за волоссям вдома та утриматись від радикальних змін у зовнішності.

Якщо ви наважилися таки відвідати салон краси у ці дні, враховуйте, що результат може виявитись неочікуваним: зачіска може вийти не такою, як ви собі уявляли, ріст волосся може сповільнитися, а укладка не буде триматися. Щоб зберегти красу та здоров'я вашого волосся, варто перенести візит до майстра на більш вдалий період та уникнути можливого розчарування від процедур.

Коли варто фарбувати волосся у листопаді 2024 року

Відповідно до місячного календаря на листопад, найкращі дні для візиту до майстра з фарбування волосся та процедур із кольором є наступні дати:

  • Для кардинальної зміни кольору: 2, 13, 25, 30 листопада.
  • Для створення нових відтінків: 5, 9, 11, 17 та 28 листопада.
  • Для легкого освіження кольору: 3, 14, 21, 22 листопада.

Впевнено обирайте будь-який із цих днів для відвідування майстра-колориста. Чи ви бажаєте повністю змінити образ, чи спробувати новітні методики фарбування – ці дати обіцяють чудовий результат та радість від оновленого вигляду.

Коли не варто фарбувати волосся у листопаді 2024

Місячний календар застерігає від фарбування волосся 4, 7, 15, 16, 20, 24, 29 листопада.

Будь-які маніпуляції з кольором волосся у цих днях можуть призвести до несподіваних наслідків. Фарба може лягти плямами, колір може вийти зовсім не таким, як ви очікували, а агресивні компоненти барвників здатні сильно послабити структуру волосся саме в ці дати. Для досягнення найкращого результату та збереження здорового стану локонів, дочекайтеся більш сприятливого періоду за місячним календарем.

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Теги: жінка календар

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