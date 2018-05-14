50-річного вчителя у Камбоджі заарештували за пост у Facebook
- Сьогодні, 01:14
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У своєму пості чоловік розкритикував короля Камбоджі та його двоюрідного брата
У Камбоджі заарештували 50-річного вчителя, який начебто образив монархію у пості у Facebook.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу поліції в провінції Нема Чунлі.
У своєму пості чоловік розкритикував короля Камбоджі та його двоюрідного брата за їхню ймовірну роль у розпуску найбільшої опозиційної партії в країні.
Зазначається, що такий арешт в Камбоджі стався вперше після ухвалення у лютому 2018 року закону, який забороняє ображати монархію.
Правозахисники вже висловили стурбованість з цього приводу, мовляв, такий закон можуть використовувати проти критиків уряду.