50-річного вчителя у Камбоджі заарештували за пост у Facebook

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У своєму пості чоловік розкритикував короля Камбоджі та його двоюрідного брата

У Камбоджі заарештували 50-річного вчителя, який начебто образив монархію у пості у Facebook.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу поліції в провінції Нема Чунлі.

У своєму пості чоловік розкритикував короля Камбоджі та його двоюрідного брата за їхню ймовірну роль у розпуску найбільшої опозиційної партії в країні.

Зазначається, що такий арешт в Камбоджі стався вперше після ухвалення у лютому 2018 року закону, який забороняє ображати монархію.

Правозахисники вже висловили стурбованість з цього приводу, мовляв, такий закон можуть використовувати проти критиків уряду.