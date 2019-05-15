Facebook змінив правила онлайн-трансляцій Live
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Сервіс Live буде автоматично заблоковано, якщо користувач поділиться посиланням на заяву терористичної групи
Соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.
Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.
Відтепер користувачі, які порушують політику соцмережі щодо небезпечних організацій і окремих осіб, будуть обмежені у використанні сервісу онлайн-трансляцій протягом певного періоду. Зокрема, сервіс Live буде автоматично заблоковано, якщо користувач поділиться посиланням на заяву терористичної групи.
Також Facebook інвестує 7,5 млн доларів в удосконалення технології аналізу зображень і відео. До цього компанія лише видаляла заборонений контент і блокувала акаунти.
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.
Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.
В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
Джерело: РБК-Україна