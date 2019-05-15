Facebook змінив правила онлайн-трансляцій Live



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Сервіс Live буде автоматично заблоковано, якщо користувач поділиться посиланням на заяву терористичної групи

Соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.

Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.

Відтепер користувачі, які порушують політику соцмережі щодо небезпечних організацій і окремих осіб, будуть обмежені у використанні сервісу онлайн-трансляцій протягом певного періоду. Зокрема, сервіс Live буде автоматично заблоковано, якщо користувач поділиться посиланням на заяву терористичної групи.

Також Facebook інвестує 7,5 млн доларів в удосконалення технології аналізу зображень і відео. До цього компанія лише видаляла заборонений контент і блокувала акаунти.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: РБК-Україна