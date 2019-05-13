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    Суспільство

    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері

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    За допомогою селективного лазерного плавлення українські конструктори вже зараз створюють перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки - В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
    За допомогою селективного лазерного плавлення українські конструктори вже зараз створюють перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки

    Ця технологія здатна замінити класичні виробничі процеси – лиття, штампування, зварювання, фрезерування -

    Українське держпідприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» освоює технологію з виготовлення складних за формою і структурою виробів з металевих порошків для ракетно-космічної техніки – 3D-друк металом. Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook.

    Ця технологія, як зазначили у держпідприємстві, здатна замінити класичні виробничі процеси – лиття, штампування, зварювання, фрезерування тощо.

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    «За допомогою селективного лазерного плавлення ми вже зараз починаємо створювати перші унікальні складнопрофільні вироби для ракетно-космічної техніки без використання механічної обробки і дорогих оснасток», - розповіли на держпідприємстві.

    Процес «друку» виробів полягає в послідовному пошаровому розплавленні порошкового матеріалу за допомогою потужного лазерного випромінювання.

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    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері
    В Україні освоюють друк деталей для ракет на 3D-принтері

    «Адитивні технології відкривають перед нами нові можливості, що дозволяють створювати металеві вироби з високою точністю і щільністю», - додали у держпідприємстві.

    Так, серед переваг 3D-друку металом фахівці назвали:

    • високу точність і повторюваність;

    • механічні характеристики виробів, надрукованих на 3D-принтері, які співмірні з литтям;

    • здатність вирішувати складні технологічні завдання, пов'язані з виготовленням геометрично складних виробів;

    • можливість скорочувати цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, забезпечуючи створення складнопрофільних деталей без використання оснастки;

    • можливість зменшити масу за рахунок створення об'єктів з внутрішніми порожнинами;

    • економія матеріалу при виробництві.

    Нагадаємо, у США запустили частково створений в Україні ракетоносій.

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