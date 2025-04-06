6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено ображати людей і тварин
6 квітня відзначається Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також День геолога. Віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.
Всесвітній день настільного тенісу
Всесвітній день настільного тенісу – ініціатива Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Цей день не тільки святкує популярність виду спорту, а й підкреслює важливість соціальної інклюзивності через спорт.
Як зазначає ITTF Foundation: «Ми прагнемо, щоб Всесвітній день настільного тенісу став подією, що об’єднує людей з різних куточків світу, і використовуємо його як можливість для популяризації настільного тенісу серед максимальної кількості людей».
Вже сьогодні настільний теніс є одним з найбільш доступних та улюблених видів спорту в світі. Чи знали ви, що цей день відзначають у понад 100 країнах, і що понад 300 мільйонів людей активно займаються настільним тенісом?
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку – це свято, якому ще немає 10 років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин.
День геолога
В Україні День геолога закріплений відповідним Указом Президента України від 7 лютого 1995 року № 110/95 і святкується щорічно так само, у першу неділю квітня.
Геологам відомо, що, наприклад, поточні кліматичні зміни (потепління на 1 градус за Цельсієм за сторіччя) є лише невеликою флуктуацією на тлі кліматичних змін в геологічному минулому.
На Землі неодноразово були набагато тепліші і істотно більш холодні, ніж зараз, періоди часу. У 2025 році День геолога припадає на 6 квітня.
Яке сьогодні релігійне свято
6 квітня віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.
Євтихій народився в селі Божественне Фрігійської області. Його дід був священник. За богоугодне і повне суворих постів життя Євтихія призначили архімандритом. В 552 році він став патріархом. Через рік його направили на V Вселенський Собор замість митрополита Амасійського, з причини хвороби останнього.
Коли патріарх Міна зустрів Євтихія в Константинополі, передбачив йому, що той стане новим архієпископом. Про те ж просив апостол Петро, коли прийшов до імператора Юстиніана. Про мученика Єремія Римського відомо мало. Про нього є згадка у Папи Римського Григорія I. Єремія жив в III столітті. Він прийняв мученицьку смерть в часи гонінь на християн.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто прати, прибирати, займатися рукоділлям.
- Не можна ображати людей і тварин.
- Не слід виходити з дому без потреби.
- Не рекомендується вживати жирну та шкідливу їжу.
Народні прикмети та традиції
- Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.
- Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.
- Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.
- Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.
- Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.
Пам’ятні події 6 квітня
- 1327 рік – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;
- 1384 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;
- 1453 рік – починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;
- 1748 рік – в Італії виявляють руїни Помпеї;
- 1814 рік – Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;
- 1818 рік – у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);
- 1869 рік – отримано патент на целулоїд;
- 1896 рік – в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;
- 1909 рік – Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;
- 1917 рік – початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;
- 1941 рік – німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;
- 1968 рік – гурт Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;
- 1970 рік – під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;
- 1992 рік – Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;
- 1994 рік – початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;
- 2005 рік – президентом Іраку стає Джалаль Талабані;
- 2009 рік – о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;
- 2016 рік – Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Євтихій, Мефодій.
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