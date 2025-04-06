Головна Новини
search button user button menu button

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено ображати людей і тварин

6 квітня відзначається Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також День геолога. Віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Всесвітній день настільного тенісу

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день настільного тенісу – ініціатива Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Цей день не тільки святкує популярність виду спорту, а й підкреслює важливість соціальної інклюзивності через спорт.

Як зазначає ITTF Foundation: «Ми прагнемо, щоб Всесвітній день настільного тенісу став подією, що об’єднує людей з різних куточків світу, і використовуємо його як можливість для популяризації настільного тенісу серед максимальної кількості людей».

Вже сьогодні настільний теніс є одним з найбільш доступних та улюблених видів спорту в світі. Чи знали ви, що цей день відзначають у понад 100 країнах, і що понад 300 мільйонів людей активно займаються настільним тенісом?

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку – це свято, якому ще немає 10 років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин.

День геолога

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

В Україні День геолога закріплений відповідним Указом Президента України від 7 лютого 1995 року № 110/95 і святкується щорічно так само, у першу неділю квітня.

Геологам відомо, що, наприклад, поточні кліматичні зміни (потепління на 1 градус за Цельсієм за сторіччя) є лише невеликою флуктуацією на тлі кліматичних змін в геологічному минулому.

На Землі неодноразово були набагато тепліші і істотно більш холодні, ніж зараз, періоди часу. У 2025 році День геолога припадає на 6 квітня.

Яке сьогодні релігійне свято

6 квітня віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Євтихій народився в селі Божественне Фрігійської області. Його дід був священник. За богоугодне і повне суворих постів життя Євтихія призначили архімандритом. В 552 році він став патріархом. Через рік його направили на V Вселенський Собор замість митрополита Амасійського, з причини хвороби останнього.

Коли патріарх Міна зустрів Євтихія в Константинополі, передбачив йому, що той стане новим архієпископом. Про те ж просив апостол Петро, коли прийшов до імператора Юстиніана. Про мученика Єремія Римського відомо мало. Про нього є згадка у Папи Римського Григорія I. Єремія жив в III столітті. Він прийняв мученицьку смерть в часи гонінь на християн.

Читайте також: Церковний календар на квітень 2025 року

Що не можна робити сьогодні

  • Не варто прати, прибирати, займатися рукоділлям.
  • Не можна ображати людей і тварин.
  • Не слід виходити з дому без потреби.
  • Не рекомендується вживати жирну та шкідливу їжу.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.
  • Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.
  • Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.
  • Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.
  • Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Пам’ятні події 6 квітня

  • 1327 рік – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;
  • 1384 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;
  • 1453 рік – починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;
  • 1748 рік – в Італії виявляють руїни Помпеї;
  • 1814 рік – Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;
  • 1818 рік – у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);
  • 1869 рік – отримано патент на целулоїд;
  • 1896 рік – в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;
  • 1909 рік – Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;
  • 1917 рік – початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;
  • 1941 рік – німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;
  • 1968 рік – гурт Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;
  • 1970 рік – під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;
  • 1992 рік – Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;
  • 1994 рік – початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;
  • 2005 рік – президентом Іраку стає Джалаль Талабані;
  • 2009 рік – о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;
  • 2016 рік – Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євтихій, Мефодій.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія українці традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
15K
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
14K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
7743
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
5496
На фронті загинув багаторазовий чемпіон України

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua