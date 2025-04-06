6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено ображати людей і тварин

6 квітня відзначається Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також День геолога. Віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Всесвітній день настільного тенісу

Всесвітній день настільного тенісу – ініціатива Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Цей день не тільки святкує популярність виду спорту, а й підкреслює важливість соціальної інклюзивності через спорт.

Як зазначає ITTF Foundation: «Ми прагнемо, щоб Всесвітній день настільного тенісу став подією, що об’єднує людей з різних куточків світу, і використовуємо його як можливість для популяризації настільного тенісу серед максимальної кількості людей».

Вже сьогодні настільний теніс є одним з найбільш доступних та улюблених видів спорту в світі. Чи знали ви, що цей день відзначають у понад 100 країнах, і що понад 300 мільйонів людей активно займаються настільним тенісом?

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку – це свято, якому ще немає 10 років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин.

День геолога

В Україні День геолога закріплений відповідним Указом Президента України від 7 лютого 1995 року № 110/95 і святкується щорічно так само, у першу неділю квітня.

Геологам відомо, що, наприклад, поточні кліматичні зміни (потепління на 1 градус за Цельсієм за сторіччя) є лише невеликою флуктуацією на тлі кліматичних змін в геологічному минулому.

На Землі неодноразово були набагато тепліші і істотно більш холодні, ніж зараз, періоди часу. У 2025 році День геолога припадає на 6 квітня.

Яке сьогодні релігійне свято

6 квітня віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Євтихій народився в селі Божественне Фрігійської області. Його дід був священник. За богоугодне і повне суворих постів життя Євтихія призначили архімандритом. В 552 році він став патріархом. Через рік його направили на V Вселенський Собор замість митрополита Амасійського, з причини хвороби останнього.

Коли патріарх Міна зустрів Євтихія в Константинополі, передбачив йому, що той стане новим архієпископом. Про те ж просив апостол Петро, коли прийшов до імператора Юстиніана. Про мученика Єремія Римського відомо мало. Про нього є згадка у Папи Римського Григорія I. Єремія жив в III столітті. Він прийняв мученицьку смерть в часи гонінь на християн.

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Що не можна робити сьогодні

Не варто прати, прибирати, займатися рукоділлям.

Не можна ображати людей і тварин.

Не слід виходити з дому без потреби.

Не рекомендується вживати жирну та шкідливу їжу.

Народні прикмети та традиції

Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Пам’ятні події 6 квітня

1327 рік – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;

1384 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік – починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;

1748 рік – в Італії виявляють руїни Помпеї;

1814 рік – Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;

1818 рік – у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);

1869 рік – отримано патент на целулоїд;

1896 рік – в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;

1909 рік – Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;

1917 рік – початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1941 рік – німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;

1968 рік – гурт Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;

1970 рік – під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;

1992 рік – Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;

1994 рік – початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;

2005 рік – президентом Іраку стає Джалаль Талабані;

2009 рік – о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;

2016 рік – Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євтихій, Мефодій.