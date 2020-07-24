60 штрафів за 50 днів: ЗМІ розповіли, як нардепи перевищують швидкість



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«Слуга» Олександр Дубінський на двох автомобілях 11 разів порушив ПДР і поки оплатив лише один штраф

За інформацією Bihus.іnfo, Антон Яценко з моменту установки камер автофіксації порушив ПДР 60 разів та не сплатив жодного штрафу

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський і його колега з групи «За майбутнє» Антон Яценко з моменту установки камер автофіксації багато разів перевищували швидкість.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.іnfo.

Журналісти вивчили базу даних штрафів за порушення правил дорожнього руху, які зафіксували камери автофіксації. Вони виявили, що Дубінський на двох автомобілях 11 разів порушив ПДР і поки оплатив лише один штраф.

Яценко з моменту установки камер автофіксації порушив ПДР 60 разів (камери працюють 50 днів) і, за даними поліцейського реєстру, не сплатив жодного штрафу.

Bihus.info наводить декілька прикладів: 24 червня – 148 км/год (при 50 дозволених), 10 червня – 151 км/год, 11 червня – 169 км/год. Тобто, перевищення швидкості в понад три рази.

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов, повідомляють журналісти, перевищив швидкість двічі за перші два тижні роботи камер. При цьому в одному випадку він втричі перевищив швидкість на Обухівській трасі. Всі штрафи Трофімов оплатив.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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