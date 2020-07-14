Рекордний штраф. Водія фури оштрафували на 6,5 тисяч євро за перевантаження
Загальна вага порушника склав 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеного
У Києві на пункті зважування на Столичному шосе водієві фури виписали рекордний штраф в 6500 євро за перевантаження.
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у фейсбук.
«Зафіксовано рекордний штраф 6500 євро в пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної. Маршрут вантажівки мав пролягати із Київської області в Полтавську область», - йдеться в повідомленні.
У департаменті нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють в цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці: на 36-му км траси Київ - Чоп, на 7-му км траси Київ - Одеса, с. Проліски на вул. Броварській, на перетині вулиць Кільцевої та Барського і на Столичному шосе.
До слова, президент Володимир Зеленський підключився до Viber-чату далекобійників «Ваговий контроль» і назвав учасників групи засранцями.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для того, щоб контролювати дотримання вагових норм вантажівок. Це має запобігти руйнуванню доріг через перевантаження.
Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.
«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.