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    Економіка та фінанси

    З початку автофіксації порушень ПДР водії сплатили штрафів на 52 млн грн

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    <p>На&nbsp;першому етапі автофіксації 50 камер запрацювали у&nbsp;Києві та&nbsp;Київській області</p> - З початку автофіксації порушень ПДР водії сплатили штрафів на 52 млн грн

    На першому етапі автофіксації 50 камер запрацювали у Києві та Київській області

    Гроші скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху

    За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації перевищення швидкості руху кількість порушень зменшилася у п’ять разів.

    Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

    Завдяки системі порушники загалом сплатити штрафів на 52 млн грн.

    У МВС кажуть, що ці гроші скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху.

    «І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 — в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень в місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета!», – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

    Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацювали камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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