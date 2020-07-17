З початку автофіксації порушень ПДР водії сплатили штрафів на 52 млн грн
На першому етапі автофіксації 50 камер запрацювали у Києві та Київській області
Гроші скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху
За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації перевищення швидкості руху кількість порушень зменшилася у п’ять разів.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Завдяки системі порушники загалом сплатити штрафів на 52 млн грн.
У МВС кажуть, що ці гроші скерують на покращення дорожньої інфраструктури та на безпеку дорожнього руху.
«І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 — в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень в місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета!», – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.
Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацювали камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.
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