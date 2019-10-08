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    Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО під заставу

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    <span>Екснардеп Максим Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном</span> - Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО під заставу
    Екснардеп Максим Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном

    Суд призначим колишньому депутату заставу у 5,5 млн грн

    За колишнього народного депутата Максима Микитася внесли заставу. Про це повідомляє прессекретар САП Ольга Постолюк, повідомляє РБК-Україна.

    Як зазначається, за нардепа внесли заставу у розмірі 5,5 млн гривень.

    «Так, внесено заставу», - підтвердила прес-секретар САП.

    Раніше повідомлялося, що колишнього нардепа Микитася можуть відпустити під заставу у 5,5 мільйона.

    Після внесення застави Микитась повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до правоохоронців, не покидати міста проживання, не спілкуватися з іншими фігурантами справи тощо.

    3 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру екснардепу Максиму Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

    Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.

    У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодження прокурорів детективи вручили клопотання про застосування запобіжного заходу Микитасю.

    Прокурори наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.


    депутат корупція в Україні СІЗО САП
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