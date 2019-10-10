Справа квартир для нацгвардійців: суд пояснив рішення щодо Микитася



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Максим Микитась повинен носити електронний браслет і за першим викликом з’являтися до правоохоронців

Заявлений обвинуваченням розмір застави у розмірі 300 мільйонів гривень слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам

У Вищому антикорупційному суді пояснили рішення про відпущення під заставу колишнього депутата Максима Микитася, який фігурує у справі про заволодіння квартирами для Національної гвардії.

Зокрема суддя-спікерка Антикорупційного суду Віра Михайленко пояснила відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

Як повідомлялося, 4 жовтня Микитася відпустили під заставу у розмірі 5,5 млн гривень, хоча сторона обвинувачення просила заставу у розмірі 300 млн гривень.

«Було взято до уваги, що досудове розслідування злочину тривало рік, при цьому у травні 2019 року були оголошені перші підозри посадовим особам ТОВ «Укрбуд Девелопмент». Це дозволяло підозрюваному припустити, що йому також може бути повідомлено про підозру. Однак з травня 2019 року підозрюваний неодноразово перебував за кордоном і завжди повертався в Україну. Він не перевозив родину і не перевів свої активи за кордон, що вказує на його намір перебувати в Україні», — зазначили в прес-службі суду.

У суді додали, що прокурор мав би довести наявність ризиків, зокрема, ризик переховування підозрюваного, його впливу на свідків, знищення доказів, але сторона обвинувачення не надала таких доказів.

«Сторона обвинувачення не довела відповідних ризиків, які б свідчили, що єдиним достатнім запобіжним заходом є саме тримання під вартою. Обвинувачення не надало слідчому судді доказів того, що підозрюваний зловживав своїми правами чи ухилявся від викликів та явки до органів досудового розслідування», — уточнили в суді.

Також у відомстві повідомили, що при визначенні розміру застави слідчий суддя врахував дані про особу підозрюваного, його вік, його сімейний та майновий стан, міцні соціальні зв’язки та особливості кримінального правопорушення, у вчиненні якого його підозрюють.

«Заявлений обвинуваченням розмір застави у розмірі 300 мільйонів гривень слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам. Також в цій справі неможливо було прирівняти розмір застави до суми ймовірної шкоди, яка покладена в основу підозри, оскільки реальних коштів товариство не отримувало, земельна ділянка, на якій будувався житловий будинок для військовослужбовців не перейшла у власність товариства або підозрюваному», — пояснила суддя-спікерка.

Вона додала, що підозрюваний зобов’язався прибувати до суду за першим викликом детектива, слідчого судді, прокурора, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними або свідками, здати свої паспорти, та носити електронний засіб контролю.

«У випадку порушення будь-якого з цих зобов’язань особа може бути взята під варту», — підсумувала Михайленко.

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ та САП повідомили ексдепутату Микитасю про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень. За даними слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні йому фірми, у змові з колишнім керівником Нацгвардії та іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Раніше суд заарештував у межах цієї справи майно колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.