7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто скаржитися на життя

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші та Всесвітній день бавовни. Віряни вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха.

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Міжнародний день листоноші

7 жовтня відзначається Міжнародний день листоноші. Свято було створене на честь першого листоноші, якого найняли у США для роботи в музеях міста Нью-Йорк у 1833 році. Свято було засноване в 1969 році за рішенням Конгресу Союзу листонош, що зібрався в Токіо.

Професія листоноші відіграє важливу роль у нашому житті, оскільки вже багато років пошта залишається одним із найдоступніших і популярних видів комунікації, а також надійним способом передачі й доставки письмової кореспонденції та друкованих видань.

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Всесвітній день бавовни

Бавовна – одна з найпоширеніших тканин у наших гардеробах. Вона зручна, гіпоалергенна, дихаюча та міцна. Бавовна – це глобальний товар, який вирощують у понад 75 країнах на п'яти континентах і продають по всьому світу.

Ініціатива Всесвітнього дня бавовни (World Cotton Day) народилася у 2019 році, коли чотири виробники бавовни в країнах Африки на південь від Сахари – Бенін, Буркіна-Фасо, Чад та Малі, відомі як «Бавовняна четвірка», – запропонували Світовій організації торгівлі відсвяткувати Всесвітній день бавовни 7 жовтня.

Яке сьогодні релігійне свято

7 жовтня церква вшановує пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Жили вони в II столітті в Римській імперії та були солдатами на службі в армії імператора Максиміана. Обіймали чоловіки доволі високі посади та навіть були фаворитами цезаря, але одного разу той дізнався, що вони таємно сповідують християнство.

Це були язичницькі часи, і якщо люди не шанували богів, то це вважалося державним злочином. Сергія і Вакха перевдягнули в жіночий одяг і стали водити містом із залізними обручами на шиях. Таким чином чоловіків намагалися змусити зректися віри. Але вони цього не зробили. Тоді їх віддали на розправу правителю східної частини Сирії. Вакха забили мечами до смерті, а Сергія, взувши в залізні чоботи з набитими цвяхами, відвели в інше місто і там стратили.

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Що не можна робити цього дня

Скаржитися на життя, адже щастя відвернеться.

Заборонено конфліктувати, сперечатися й лихословити.

Переносити заплановані справи – вони можуть не вдатися.

Не рекомендується ходити у старих речах.

Народні прикмети

Якщо випаде сніг, то на початку листопада вже буде зима.

Погожа й сонячна погода до тепла, яке протримається ще три тижні.

Мутний і блідий місяць – чекайте на мороз і сніг.

Якщо на деревах ще багато листя – морози прийдуть нескоро.

Якщо на горобині багато ягід, то взимку будуть великі холоди.

Пам’ятні події 7 жовтня

1253 – коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV.

1620 – біля Могилева османи й татари розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький та в полон потрапив його син Богдан.

1806 – у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.

1879 – Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією – перший крок у створенні Троїстого Союзу.

1903 – в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.

1913 – уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.

1918 – перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму.

1920 – перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету.

1926 – Фашистська партія Італії проголошена «партією держави».

1943 – Остапа Вишню звільнили з ув'язнення в радянських таборах.

1944 – США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй.

1950 – війська ООН вступили на територію Північної Кореї.

1952 – отримано патент на штрих-код.

1977 – ухвалено останню Конституцію СРСР (брежнєвську).

1988 – у Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор.

1992 – Національна Рада Азербайджану проголосувала проти вступу республіки до СНД.

1997 – засновано Українську універсальну біржу в Полтаві.

1999 – британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи.

2001 – в небо піднявся перший вертоліт незалежної України – АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем'янович.

2001 – американські війська почали операцію «Відплата», завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані. З підтримкою дій США виступили керівники Великої Британії, Німеччини та Росії.

2007 – 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Сергій, Микола, Марк, Юліан, Пелагея, Йосип.