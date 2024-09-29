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Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця
У жовтні 2024 року повний місяць припадає на 17 число
фото: freepik.com

Як Місяць впливатиме на основні аспекти нашого життя в жовтні?

Ще в давні часи наші предки помітили, що розуміння місячного циклу допомагає краще організувати своє життя. Місяць багато на що впливає: припливи та відпливи, поведінку риб в водоймах, психоемоційний стан людини. 

Фази Місяця у жовтні 2024

  • 1-2 жовтня – спадаючий Місяць
  • 3 жовтня – новий Місяць, або молодик
  • 4-16 жовтня – зростаючий Місяць
  • 17 жовтня – повний Місяць, або повня
  • 18-31 жовтня – спадаючий Місяць

Існує простий спосіб розпізнати фазу Місяця за його формою: коли він нагадує букву «С», це означає, що Місяць спадає. Натомість, якщо його обриси схожі на перевернуту літеру «Р», це вказує на зростаючий Місяць, тобто він росте.

Місячний календар на жовтень 2024 

Місячний календар на жовтень 2024 року
Місячний календар на жовтень 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у жовтні 2024

Третього жовтня настає фаза Нового Місяця, також відома як Молодик. У цей момент Місяць розташовується між нашою планетою та Сонцем, через що ми не бачимо з Землі його освітлену частину. Цей період здавна асоціюється з оновленням та свіжими починаннями, що робить його особливо сприятливим для ініціювання нових задумів та стратегій.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час нового Місяця багато людей відзначають підвищену енергію та натхнення. Це хороший час для ментального та фізичного очищення, коли якість сну може поліпшитися, і відчуття бадьорості зростає.

Повний Місяць у жовтні 2024

Період нового Місяця часто супроводжується відчуттям припливу сил та творчого піднесення у багатьох людей. Ця фаза вважається сприятливою для очищення тіла й розуму, що може позитивно вплинути на якість відпочинку та загальне самопочуття, підвищуючи життєвий тонус.

Як повний Місяць впливає на людину

Фаза повного Місяця здатна позначатися на емоційній сфері, іноді викликаючи підвищену чутливість або відчуття виснаження. Нерідко в цей період люди спостерігають коливання свого настрою або зміни у рівні енергії.

Сприятливі та несприятливі дні жовтня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проектів припадають на період з 4 по 16 жовтня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 5, 9, 10, 13, 17, 20, 24 жовтня.

Несприятливі дні: 3 жовтня (молодик) та 17-18 жовтня (повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Також менш сприятливими можуть бути 1, 2, 6, 8, 12, 15, 29 жовтня.

Сприятливі дні за сферами

  • Робота: Найкращий період для нових проектів – з 4 по 16 жовтня.
  • Стосунки: Рекомендуються дні 6, 12, 15, 18, 22, 26 жовтня.
  • Подорожі: Чудові дати для відряджень – 9, 10, 13, 15, 18, 21 жовтня.
  • Спортивні та творчі експерименти: Рекомендуються дні 6, 12, 15, 18, 21, 22, 26 жовтня.

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Теги: Місяць Планета Земля самопочуття календар

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